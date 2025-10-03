Sénégal: Commerçants et industriels exposent leurs difficultés à l'Etat

Dakar — Les commerçants et industriels ont exposé, jeudi, devant des députés, les difficultés auxquelles ils sont confrontées, citant, entre autres, la concurrence étrangère déloyale, le refus systématique de visas par certaines ambassades, les lois relatives à l'installation des entreprises étrangères.

Cette réunion entre l'Association des commerçants et industriels du Sénégal (ACIS), l'Assemblée nationale et le gouvernement avait pour but de discuter des défis du commerce, de l'industrie et de l'agriculture dans la perspective de bâtir un développement inclusif et durable.

"Cette rencontre témoigne d'une volonté partagée de construire un cadre de concertation durable, propice à l'épanouissement de nos entreprises et au renforcement de notre économie nationale", a déclaré Abdoulaye Sow, président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD).

Les commerçants et industriels dénoncent, entre autres, la surfacturation au niveau du Port autonome de Dakar, les chèques sans provisions et frais bancaires élevés, ainsi que les nombreuses tracasseries.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Abdoulaye Sow, cette rencontre doit permettre "de poser des jalons solides pour le commerce et l'industrie de notre pays, deux piliers indissociables de notre développement économique, de notre résilience et de notre souveraineté".

Les commerçants et industriels invitent les députés à amender et voter des lois protégeant les entreprises face à la concurrence étrangère déloyale.

Ils demandent à l'Etat de renforcer le contrôle des pratiques portuaires pour réduire les coûts logistiques, d'instaurer une stratégie nationale de modernisation des marchés et d'industrialisation inclusive et de garantir la participation des organisations professionnelles comme l'ACIS dans toutes les initiatives économiques majeures.

Ils appellent également le gouvernement à mobiliser les commerçants pour leur formalisation et leur intégration dans la stratégie industrielle de la Vsion Sénégal 2050, en tant qu'acteurs endogènes et mettre en place un dispositif institutionnel de dialogue permanent entre l'Etat et les organisations professionnelles.

Venu représenter le président de l'Assemblée nationale, Ismaïla Diallo, premier vice président de ladite institution, a soutenu que cette rencontre traduit leur volonté partagée de faire du commerce et de l'industrie des leviers puissants du développement économique et social de notre pays.

"Nous savons tous que ce secteur vital est confronté à de nombreuses difficultés, concurrences étrangères déloyales, difficultés d'accès aux financements, lourdeurs administratives, contraintes réglementaires, entre autres", a-t-il d'emblée soutenu.

En organisant cette rencontre, souligne le premier vice président de l'Assemblée nationale, leur ambition commune est claire, c'est d' "identifier ensemble les blocages, proposer des solutions concrètes et bâtir une feuille de route partagée afin que les commerçants et industriels sénégalais puissent évoluer dans un environnement plus compétitif et mieux protégé".

Il a assuré par ailleurs que l'Assemblée nationale, à travers sa Commission des finances et du contrôle budgétaire et ses autres commissions concernées, reste pleinement mobilisée.

"Elle jouera son rôle de représentation, de législation et de contrôle de l'action gouvernementale pour que les réformes et les politiques publiques prennent en compte vos préoccupations réelles", a promis Ismaïla Diallo en s'adressant aux commerçants et industriels.