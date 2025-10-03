Sénégal: Diplomatie - Cheikh Niang mise sur l'esprit d'équipe et l'engagement

Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, veut mettre l'accent sur l'esprit d'équipe et l'engagement afin de répondre aux attentes des plus hautes autorités du pays.

Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur est en train de prendre ses marques. Nommé dernièrement, lors du réaménagement ministériel au mois de septembre dernier, à la tête de ce département très stratégique, Cheikh Niang s'est rendu, hier, jeudi 2 octobre 2025, au secrétariat d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, renseigne un communiqué parvenu à notre rédaction. Sur place, le ministre a été reçu par Amadou Chérif Diouf, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, chargé des Sénégalais de l'extérieur.

À cette occasion, M. Diouf a présenté les membres de son cabinet ainsi que ceux de la direction des Sénégalais de l'extérieur (Dse). Les deux personnalités ont aussi échangé les différents dossiers traités tant au cabinet qu'à la Dse.

Ainsi, M. Niang a été très réceptif et n'a pas manqué de revenir sur les grandes orientations qu'il compte imprimer au ministère, mais aussi au sous-secteur des Sénégalais de l'extérieur. S'adressant aux collaborateurs d'Amadou Chérif Diouf, le ministre a insisté sur l'esprit d'équipe et l'engagement qui doivent être des sacerdoces pour eux, en vue de se montrer à la hauteur des attentes des plus hautes autorités de notre pays.

Déjà, avant cette visite auprès des services sous sa tutelle, le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, avait reçu, en audience, le 30 septembre 2025, le doyen du corps diplomatique et les ambassadeurs représentants des groupes régionaux.

Il s'agit de Jean Koe Ntonga, ambassadeur du Cameroun et doyen du corps diplomatique, de Luc-Jean Saint-Vito Aka-Evy, ambassadeur du Congo et doyen du groupe Afrique et de Hassan Naciri, ambassadeur du Maroc et représentant du groupe Arabe.

Le ministre a aussi reçu Michael A. Raynor, ambassadeur des États-Unis et doyen du groupe Amérique, Dmitry Kourakov, ambassadeur de Russie et doyen du groupe Europe et Mme Saima Sayed, ambassadeur du Pakistan et représentante du groupe Asie, ainsi qu'une délégation de l'Union européenne en mission au Sénégal. Ces différentes rencontres du ministre avec le corps diplomatique présent à Dakar s'inscrivent dans une volonté commune de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et ses partenaires, au service d'un partenariat constructif et mutuellement bénéfique.