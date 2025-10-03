Sénégal: Offense aux autorités étatiques - Le collectif « Aar Sunu régime » s'érige en bouclier

Lors d'un point de presse, tenu hier, jeudi 2 octobre, à Keur Massar, le collectif « Aar sunu régime » (protéger notre régime) en compagnie du mouvement « Maggi Pastef » a condamné les injures faites à l'endroit des autorités du pays. Ainsi, ils ont appelé les autorités judiciaires à appliquer la loi et à poursuivre toute personne auteur de ces infractions.

Selon Cheikh Tidiane Diouf, coordonnateur du mouvement « Aar Sunu régime », le collectif s'est engagé à devenir le bouclier du régime. Il a aussi dénoncé l'arrestation de militants du parti Pastef qui ont riposté face aux détracteurs du Premier ministre Ousmane Sonko. Le coordonnateur du mouvement « Maggi Pastef », Ousmane Kébé, plus connu sous le nom de Doyen Kébé, a réaffirmé l'engagement de ce collectif à défendre « bec et ongles ce régime ».

« Notre crédo est d'être les sentinelles du régime et du projet Pastef. Nous n'allons pas répondre aux insultes par les insultes, mais nous allons porter la réplique à tous les auteurs de ces crimes verbaux. Dans un État sérieux, on ne peut pas laisser passer certains débats de bas étage. Il faut protéger nos institutions », a-t-il déclaré.

En outre, Amy Dia, député à l'Assemblée nationale et membre du parti Pastef, a appelé à prendre les mesures idoines pour que les personnes épinglées dans des rapports rendent compte. « Nous sommes plus déterminés dans ce combat, parce qu'il s'agit, pour nous, d'un combat de principe et de souveraineté. Maintenant, on sait bien que l'opposition utilise l'argument de la force et des injures pour nous dérouter de notre chemin qui a pour objectif de changer ce pays », a-t-elle dit.