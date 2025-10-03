Madagascar: Analakely - Les marchands appellent à l'ordre et à la sécurité

Documents administratifs

La mairesse d'Antananarivo, Harilala Ramanantsoa, accompagnée de son équipe, a effectué hier une descente sur le terrain à Analakely. L'objectif était d'examiner la situation après plusieurs jours de manifestations dans la capitale et ses environs, mais aussi d'encourager les vendeurs confrontés à divers problèmes, notamment en matière de sécurité, d'hygiène et de continuité de leurs activités. Malgré les perturbations, la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) affirme que les services restent opérationnels dans chaque arrondissement, notamment pour la gestion des documents administratifs.

Gagne-pain

La CUA et la communauté travaillent ensemble pour restaurer les activités quotidiennes, telles que la collecte des ordures, le nettoyage des canaux et des égouts. Toutefois, la Société municipale d'assainissement (SMA) reconnaît rencontrer des difficultés dans la collecte des déchets, tout en assurant qu'elle poursuit ses opérations jour et nuit.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les vendeurs, de leur côté, demandent davantage de sécurité et une meilleure régulation du marché. Certains soulignent que les manifestations les empêchent de travailler correctement, allant jusqu'à fermer leurs étals par crainte des pillages. Pour beaucoup, il s'agit de leur seul gagne-pain et ils appellent au rétablissement de l'ordre afin de sécuriser leurs activités.