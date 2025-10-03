La crise qui secoue le pays continue d'attirer l'attention des partenaires étrangers du pays.

Les représentations diplomatiques d'Allemagne, de Corée, de France, du Japon, du Royaume-Uni, de Suisse, ainsi que la délégation de l'Union européenne, en poste à Antananarivo, ont publié hier, jeudi 2 octobre, une déclaration conjointe appelant à la retenue et au dialogue face à la crise politique qui secoue le pays. C'est la deuxième prise de position collective de ces chancelleries depuis le début des tensions, il y a une semaine.

« Nous sommes profondément attristés par la violence et les pertes en vies humaines survenues dans le contexte des évènements en cours à Madagascar », souligne le communiqué. Les signataires insistent sur la « nécessité pour toutes les parties prenantes de faire preuve de retenue et de rejeter toute forme de violence ».

État de droit

Au-delà de la condamnation des violences, la déclaration met l'accent sur les principes démocratiques. Les chancelleries rappellent leur attachement à « l'État de droit et aux droits universels que sont la liberté d'expression et la réunion pacifique », des valeurs qu'elles affirment partager avec Madagascar. Ces droits fondamentaux, soulignent-elles, sont « essentiels à la stabilité démocratique » et constituent « le fondement du développement durable ».

Dans un contexte de crispation politique et sociale, les partenaires internationaux de Madagascar exhortent les acteurs locaux à privilégier la voie du dialogue. « Nous appelons toutes les parties prenantes à s'engager dans un dialogue constructif afin de surmonter la situation actuelle de manière pacifique », conclut la déclaration.

Cette prise de position conjointe illustre la vigilance accrue de la communauté internationale face à l'évolution de la crise malgache et réaffirme le rôle de la diplomatie étrangère comme voix de rappel aux valeurs démocratiques.