Madagascar: Antananarivo - 24 pilleurs arrêtés dont deux neutralisés en trois jours

Les forces de l'ordre ont procédé à une série d'arrestations entre le 25 et le 27 septembre dernier, dans la capitale, à la suite des vagues de pillages qui ont éclaté dans différents quartiers. Selon les bilans officiels, vingt-quatre personnes ont été interpellées au total dans la région Analamanga, commune urbaine d'Antananarivo, dont deux individus neutralisés lors des incidents survenus à Tanjombato et chez Atom à Fasanikaràna. Dans la nuit du 25 septembre, trois suspects ont été arrêtés au magasin China Mall Ankazomanga.

Leur déferrement devant la justice est prévu le 3 octobre prochain. Le lendemain, quatre autres personnes ont été appréhendées au Supermaki Ambohipo et deux au Supermaki Ambanidia. Tous ont été placés en détention à la maison de Tsiafahy.

Toujours dans la même journée, quatre individus arrêtés à Ankadimbahoaka ont vu trois d'entre eux transférés à Antanimora le 30 septembre, tandis qu'un mineur a été placé en liberté provisoire. Le 27 septembre, les descentes de la police ont permis de mettre la main sur onze personnes prises en flagrant délit de pillage au dépôt Habibo et chez Aigle d'Or à Tanjombato. Elles ont été conduites à Tsiafahy.

Brigade anti-pillage

Ces arrestations massives s'inscrivent dans le cadre des opérations menées par les unités spéciales et la Brigade anti-pillage nouvellement mise en place au Commissariat central de Tsaralalàna. Cette unité spéciale, créée dans la nuit du 25 septembre, est composée de policiers d'intervention rapide.

Sa mission est exclusivement axée sur la lutte contre les pillages et les troubles opportunistes, en dehors des manifestations. Grâce au soutien logistique de citoyens de bonne volonté ayant prêté des véhicules et assuré le carburant, la Brigade anti-pillage patrouille jour et nuit dans les zones sensibles pour rétablir la sécurité.

La Police nationale rappelle que ces opérations visent à contrer les actes de vandalisme et les vols opportunistes qui se sont multipliés ces derniers jours dans la capitale. Les patrouilles mixtes se poursuivent dans les différents quartiers sensibles d'Antananarivo afin de prévenir tout nouvel incident.