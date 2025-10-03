Madagascar: Enseignement supérieur - Vulgarisation des outils digitaux face à la crise

La rentrée solennelle des universités, notamment privées, est en général prévue au début du mois d'octobre.

Mais face à la crise qui prévaut dans le pays, certains établissements comme l'Ecole Supérieure de Développement Economique et Social vulgarise des outils digitaux afin d'accueillir les nouveaux bacheliers qui pourraient ressentir de l'anxiété quant à la poursuite de leurs études supérieures.

« Notre objectif est de les aider et les accompagner en leur proposant d'effectuer une inscription en ligne pour éviter toute année blanche. Ce qui leur permettra de poursuivre leurs études sans se déplacer. C'est valable dans toutes nos régions d'intervention éparpillées sur le territoire national. Nous prônons d'ailleurs la digitalisation de l'enseignement pour ne citer que le développement de la formation à distance dans la Mention Travail Social qui fait notre particularité. En effet, cette filière est très prisée par les étudiants surtout les personnes qui sont déjà en activité », a expliqué Hanitriniana Eléa Chilo, la présidente directrice générale et fondatrice de cette école de développement lors d'une entrevue avec la presse hier.

Remise à niveau

Elle précise que les nouveaux étudiants, plus particulièrement les bacheliers, ont besoin d'une réorientation pour qu'ils puissent bien intégrer la Mention qui leur convient. « Nous offrons ainsi une remise à niveau à tous les étudiants ayant effectué des inscriptions en ligne. Des supports de cours en ligne leur seront ainsi envoyés afin que ces étudiants puissent faire aisément des interactions avec leurs enseignants, qui rappelons-le, sont des experts chevronnés, une fois que la situation dans le pays reviendra à la normale », a-t-elle enchaîné.

Par ailleurs, l'Ecole Supérieure de Développement Economique et Social se démarque par son objectif de former des étudiants capables de créer leurs propres projets de développement ou leurs entreprises tout en les forgeant à avoir un sens de la responsabilité à promouvoir un développement local.

« Les formations que nous prodiguons en régions valent celles que nous dispensons dans la Capitale. En outre, nous envoyons des professeurs dans les régions pour lancer une formation de proximité en complément de la formation en ligne », a fait savoir Hanitriniaina Eléa Chilo.