Madagascar: Pétanque - Élections 2025 - La FSBM trace la voie d'un renouveau transparent

La Fédération Malgache de Sports Boules (FSBM) s'apprête pour les élections prévues en décembre. Lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire organisée le 26 septembre dernier, les bases d'un processus électoral transparent et conforme aux réglementations nationales ont été posées, réunissant les membres du Comité Directeur, les présidents des ligues régionales, deux représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que le vice-président du Comité Olympique Malgache.

Les élections, prévues pour décembre 2025, conformément à la législation en vigueur, suivront un calendrier précis. Les présidents des sept ligues régionales existantes, ainsi que ceux des nouvelles ligues éligibles, seront élus le 6 décembre 2025. Quelques semaines plus tard, le 27 décembre 2025, les électeurs désigneront le nouveau président de la FSBM.

Pour assurer une transition fluide, les présidents actuels des ligues régionales quitteront leurs fonctions le 15 octobre 2025, tandis que le président de la fédération cédera son poste le 13 novembre 2025. Les vice-présidents assureront l'intérim jusqu'à l'installation des nouveaux responsables.

Commission électorale

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour superviser ce processus, une commission électorale, présidée par Olivier Solondrazana Ramanandraibe et composée de trois membres, a été mise en place. En collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports (DRJS) et le Comité Olympique Malgache, elle veillera à la régularité des élections.

La commission publiera officiellement les listes des candidats éligibles : le 7 novembre 2025 à 17h pour les présidences des ligues régionales, et le 5 décembre 2025 à 17h pour la présidence de la FSBM. Cette démarche vise à garantir une transparence totale dans le traitement des candidatures.

Le droit de vote est strictement encadré. Pour les élections des ligues régionales, seuls les clubs disposant d'un certificat de conformité valide, délivré après août 2021, pourront participer. Les clubs dont le certificat est antérieur à cette date devront le renouveler. De plus, les présidents de clubs doivent présenter une attestation de fonction valide, obtenue auprès des DRJS ayant enregistré leur club.

Les clubs créés après le 1er juin 2025, date du dernier championnat national doublette, pourront assister aux élections sans droit de vote. Pour l'élection du président de la FSBM, seuls les présidents nouvellement élus des sept ligues régionales existantes auront voix au chapitre, les présidents des nouvelles ligues étant limités à un rôle d'observateurs.