Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le Malagasy Pro Padel Tour a annoncé l'annulation de l'ensemble de ses événements prévus pour le mois d'octobre à Madagascar. Cette décision, motivée par la crise actuelle et les événements tragiques qui secouent le pays, témoigne d'un élan de solidarité envers les Malgaches touchés par ces circonstances difficiles.

« Face à la crise que traverse actuellement Madagascar et aux événements tragiques qui secouent notre pays, il nous est inconcevable de maintenir nos activités festives et sportives », explique l'organisation dans son communiqué.

Par respect pour la situation et dans un souci de cohésion nationale, le Malagasy Pro Padel Tour a choisi de suspendre toutes ses compétitions prévues ce mois-ci. Les organisateurs ont également précisé que chaque participant serait remboursé individuellement, une mesure visant à garantir une gestion transparente et équitable.

Cependant, l'Island Padel Cup, prévue du 30 octobre au 2 novembre à Maurice, est maintenue. Cette décision reflète la volonté de l'organisation de préserver un événement régional tout en priorisant la sécurité et le bien-être des participants.

« Notre priorité reste la sécurité et le bien-être de chacun », souligne le communiqué, qui se conclut par un message d'espoir : « Nous espérons pouvoir bientôt vous retrouver, avec vos sourires et votre énergie, pour partager à nouveau des moments de joie et de sport. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches ».