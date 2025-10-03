Madagascar: Solidarité nationale - Le Malagasy Pro Padel Tour annule ses compétitions d'octobre

3 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le Malagasy Pro Padel Tour a annoncé l'annulation de l'ensemble de ses événements prévus pour le mois d'octobre à Madagascar. Cette décision, motivée par la crise actuelle et les événements tragiques qui secouent le pays, témoigne d'un élan de solidarité envers les Malgaches touchés par ces circonstances difficiles.

« Face à la crise que traverse actuellement Madagascar et aux événements tragiques qui secouent notre pays, il nous est inconcevable de maintenir nos activités festives et sportives », explique l'organisation dans son communiqué.

Par respect pour la situation et dans un souci de cohésion nationale, le Malagasy Pro Padel Tour a choisi de suspendre toutes ses compétitions prévues ce mois-ci. Les organisateurs ont également précisé que chaque participant serait remboursé individuellement, une mesure visant à garantir une gestion transparente et équitable.

Cependant, l'Island Padel Cup, prévue du 30 octobre au 2 novembre à Maurice, est maintenue. Cette décision reflète la volonté de l'organisation de préserver un événement régional tout en priorisant la sécurité et le bien-être des participants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Notre priorité reste la sécurité et le bien-être de chacun », souligne le communiqué, qui se conclut par un message d'espoir : « Nous espérons pouvoir bientôt vous retrouver, avec vos sourires et votre énergie, pour partager à nouveau des moments de joie et de sport. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches ».

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.