Madagascar: Marathon International de Tana 2025 - Une fête populaire, sportive et citoyenne

Le Marathon International de Tana (MIT) revient les 18 et 19 octobre pour sa 20e édition, sans changement de date annoncé. Les courses sont ouvertes à toutes les catégories. Le jour du marathon a été officiellement décrété Journée Nationale Sans Pollution, renforçant son engagement écologique. En plus du parcours principal de 42,195 km, deux courses populaires : le Maratoons et la Foulée Écolo viendront enrichir le programme dans une ambiance festive et inclusive. Le Village Marathon, les animations culturelles et les actions de reboisement font de cette édition un rendez-vous sportif, citoyen et durable à ne pas manquer. Les inscriptions se poursuivent en ligne.

La légende du marathon

Le Marathon, cette épreuve mythique de 42,195 km, puise ses racines dans l'Antiquité grecque, où le soldat Phidippidès aurait couru de Marathon à Athènes en 490 av. J.-C. pour annoncer la victoire contre les Perses, avant de s'effondrer d'épuisement. Ce geste héroïque deviendra le symbole universel du dépassement de soi, inspirant la création du Marathon moderne lors des premiers Jeux olympiques d'Athènes en 1896, remportés par le Grec Spyrídon Louís.

En 1908, à Londres, la distance est fixée à 42,195 km pour satisfaire les exigences de la famille royale britannique, une mesure officialisée en 1921 par l'IAAF. Le Marathon entre dans la légende en 1960 avec Abebe Bikila, vainqueur olympique à Rome, pieds nus, marquant l'histoire du sport mondial. *

En 1984, l'épreuve féminine fait son entrée aux Jeux Olympiques de Los Angeles, consacrant Joan Benoit comme première championne olympique du Marathon. Aujourd'hui, cette course incarne bien plus qu'un défi physique : elle unit les peuples, célèbre l'endurance humaine et inspire des générations de coureurs à travers le monde.

Innové et « Zéro accident »

Le Marathon International de Tana, porté par le World Trade Center Antananarivo, s'affirme comme un rendez-vous majeur du sport malgache. Organisé en partenariat avec la Commune Urbaine d'Antananarivo et sous l'égide technique de la Fédération Malgache d'Athlétisme, le MIT bénéficie cette année du soutien renforcé du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, désormais co-organisateur.

Reconnu par les ministères de la Jeunesse et des Sports, du Tourisme et de l'Artisanat, ainsi que de la Communication et de la Culture, le MIT s'inscrit dans une dynamique nationale de promotion du sport, du tourisme et de l'engagement écologique.

La sécurité, pilier de l'organisation, repose sur une coordination rigoureuse entre la Police Nationale, la Gendarmerie Nationale, la Police Municipale, les agents de sécurité privée et plus de 200 bénévoles formés. Grâce à ce dispositif, l'objectif Zéro Accident a été atteint lors des cinq dernières éditions.

Un encadrement médical renforcé complète le dispositif : ambulances, médecins d'intervention rapide, postes de secours mobiles et base médicale centralisée au Village Marathon assurent une couverture optimale tout au long du parcours. Les coureurs professionnels du MIT sont équipés de puces électroniques GPS assurant un chronométrage fiable, précis et en temps réel, aligné aux standards internationaux.

Quatre épreuves pour tous les profils

- Le Marathon : Épreuve reine du MIT, le Marathon de 42,195 km est homologué par World Athletics. Il s'adresse aux professionnels, athlètes confirmés et amateurs expérimentés, sur un parcours exigeant à travers les rues emblématiques d'Antananarivo, garantissant sécurité et performance.

- Le Maratoons : Pensé pour les enfants de 5 à 12 ans, le Maratoons est une course festive de 2 km autour de la Place de l'Indépendance. Accessible et joyeuse, elle initie les plus jeunes aux valeurs du sport dans un cadre sécurisé.

- La Foulée Écolo : Ouverte à tous, cette course de 10 km met en avant l'inclusivité et la sensibilisation à l'environnement. Familles, étudiants et amateurs y partagent un moment sportif tout en soutenant des actions écologiques locales.

- La Foulée Des Leaders : Épreuve symbolique réunissant membres du gouvernement, diplomates et chefs d'entreprise sur un parcours réduit. Elle incarne l'engagement des décideurs pour une société active, responsable et durable.

Une inscription : un arbre planté

Le Marathon International de Tana 2025 s'inscrit désormais dans le cadre de la Journée Nationale Sans Pollution, consacrant son rôle moteur dans la lutte contre le changement climatique. Véhicules électriques, tri sélectif, reboisement urbain : l'événement adopte une démarche écologique concrète et multisectorielle. À l'issue du Marathon, un programme de reboisement sera lancé.

En effet, chaque inscription se traduit par la plantation d'un arbre dépolluant, renforçant l'impact durable du marathon sur la qualité de l'air dans la Capitale. Des actions de sensibilisation dans les écoles et des conférences thématiques mobilisent chercheurs, décideurs et citoyens autour des enjeux environnementaux. Premier à recevoir le label "Événement Écolo", le MIT devient une vitrine nationale de l'engagement RSE et du sport responsable.

La Capitale en fête autour du Marathon

Le Marathon International de Tana ne se résume pas à une course d'endurance : c'est une véritable célébration populaire qui investit le coeur de la capitale. Pour cette 20e édition, un programme d'animations ambitieux a été mis en place afin d'offrir aux coureurs, aux partenaires et au grand public une expérience immersive et festive. Installé en plein centre-ville, le Village Marathon devient le centre névralgique de l'événement.

On y retrouve des stands partenaires et sponsors, un espace VIP pour les invités de prestige, une zone presse pour les médias, ainsi qu'un espace restauration ouvert toute la journée. Les enfants ne sont pas en reste : le Maratoons leur réserve un espace dédié avec jeux et animations adaptés.

Pour dynamiser la course et soutenir les marathoniens, des Cheer Zones seront déployées à chaque point de ravitaillement et d'épongeage. Musiciens, danseurs et supporters y mettront l'ambiance. Les plus jeunes profiteront d'animations ludiques sur le trajet du Maratoons, tandis qu'une aire de jeux restera accessible toute la journée pour le bonheur des familles.