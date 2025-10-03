Ile Maurice: Un aide-chauffeur succombe à ses blessures après une chute d'un camion

Un accident de la route survenu à Poudre-d'Or-Hamlet a coûté la vie à un homme de 32 ans, une semaine après les faits. Il aurait chuté d'un camion en mouvement. Les chutes d'aides-chauffeurs, perchés dans la benne de camions en circulation, ne sont pas rares sur nos routes. Si certains choisissent de descendre rapidement pour gagner du temps lors des livraisons, ce geste représente un danger majeur, comme l'illustre ce drame. Les autorités appellent régulièrement à la vigilance et au respect des règles de sécurité afin d'éviter de tels accidents, souligne un policier.

Le drame s'est produit le mercredi 24 septembre, vers 8 heures, sur la route Schoenfeld. Selon des sources proches de l'enquête, un camion circulait en direction de Piton, en provenance de Rivière-du-Rempart. Le véhicule était conduit par un habitant de Belle-Mare, âgé de 65 ans.

À l'arrière du camion se trouvait l'aide-chauffeur, Aman Rugoonath, 32 ans, domicilié à Camp-Acacia, Poste-de-Flacq. Il travaillait comme manoeuvre du chauffeur depuis plusieurs années. À un moment, il aurait chuté de la benne du véhicule alors que celui-ci était toujours en mouvement. La chute s'est révélée dramatique. Grièvement blessé, il a été rapidement pris en charge par le personnel du SAMU, puis conduit à l'hôpital SSRN, Pamplemousses, où il a été admis dans un état critique.

L'alcootest pratiqué sur le conducteur par les éléments de l'Emergency Response Service s'est révélé négatif. Après enquête préliminaire, le chauffeur a été autorisé à rentrer chez lui le même jour.

Alors que ses proches gardaient l'espoir de le revoir vite sur pieds, le mercredi 1er octobre, soit une semaine plus tard, Aman Rugoonath a succombé à ses blessures. Le décès a été constaté par son médecin traitant à l'hôpital SSRN, Pamplemousses. Le corps a ensuite été transféré à la morgue de l'hôpital Dr Jeetoo, Port-Louis, où une autopsie pratiquée par le Dr Jankee, Principal Police Medical Officer, a conclu à des craniocerebral injuries. La dépouille a ensuite été remise à ses proches pour les funérailles.