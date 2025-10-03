Ile Maurice: Des membres de son entourage impliqués

Dans l'après-midi d'hier, un tournant majeur est intervenu dans l'enquête sur le meurtre de Mark Yeung Shi Yin, 74 ans, propriétaire de Mark's Aquarium. Cris Allan Yeung Shi Yin, l'un des fils de la victime et habitant de Trou-aux-Biches, a été arrêté.

Il est soupçonné d'avoir orchestré le plan machiavélique avec une proche de la famille pour s'approprier une importante somme d'argent appartenant à Mark. Il a longuement été cuisiné par les enquêteurs de la Major Crime Investigation Team (MCIT). Une femme, qui était autrefois proche de la victime, ainsi qu'un mineur sont également impliqués. D'autres arrestations ne devraient pas tarder.

Parmi les suspects arrêtés, Pascal Barry, qui a avoué aux enquêteurs avoir participé à la préparation et à l'exécution du plan, fournissant des informations clés sur la maison et la présence de liquidités. Trois autres suspects sont activement recherchés. Les enquêteurs de la MCIT et de la Divisional Crime Intelligence Unit de Metro North travaillent sans relâche depuis hier matin.

Le comportement suspect du fils sur la scène du crime aurait immédiatement attiré leur attention, d'autant que ce dernier est connu pour avoir sombré dans la drogue. Selon les forces de l'ordre, les agresseurs ont voulu faire croire à un cambriolage qui aurait mal tourné, afin de masquer un plan prémédité visant à s'approprier l'héritage familial.

La nuit de mercredi à hier restera gravée dans la mémoire des habitants de Baie du-Tombeau. Vers 3 heures du matin, des cambrioleurs ont fait irruption dans la maison de Mark Yeung Shi Yin. Ce qui semblait être un simple cambriolage s'est rapidement transformé en scène de violence inouïe, coûtant la vie au commerçant respecté et laissant la communauté sous le choc.

Mark et son fils de 16 ans dormaient paisiblement lorsque les cambrioleurs sont entrés. Les deux victimes ont été ligotées et cagoulées tandis que les malfaiteurs fouillaient la maison. Le jeune rescapé, encore sous le choc, a confié : «On m'a mis une cagoule sur la tête et on m'a plaqué face contre terre. Je ne pouvais rien voir mais je pouvais entendre ce qui se passait autour.»

Les assaillants se sont directement dirigés vers le bureau de Mark's Aquarium, où de l'argent était conservé. Outre les liquidités, ils ont emporté de la nourriture et divers équipements pour poissons. Alors que le cambriolage semblait toucher à sa fin, Mark a été violemment frappé et il est décédé sur place. Un des ravisseurs a ensuite mis le feu à la maison, provoquant une forte explosion. Toujours ligoté, le fils de 16 ans a réussi à se libérer vers 4 heures du matin et à alerter la police et ses proches.

La maison où s'est déroulée le drame à Baie-du-Tombeau. La mère du mineur rescapé.

Dans le voisinage, c'est la consternation. «Il n'a jamais eu de problème avec personne et il a toujours été un employeur modèle. À 74 ans, il ne méritait pas une fin pareille», confie un employé présent depuis plus de 40 ans. La soeur de Mark rappelle également que ce dernier avait déjà été cambriolé à plusieurs reprises, mais qu'il n'avait jamais été agressif envers ses voleurs.

Alors que l'affaire semblait au départ relever d'un cambriolage, de nouvelles révélations ont orienté l'enquête vers un possible règlement de comptes familial lié à un héritage. Selon les premiers éléments, le fils de la victime aurait planifié l'attaque depuis plusieurs jours dans l'espoir de s'approprier une importante somme d'argent.

Pascal Barry a reconnu avoir activement participé, notamment en renseignant les agresseurs sur la maison et la présence d'argent, ce qui a permis l'exécution du plan. Cette hypothèse bouleverse la compréhension du drame et laisse entrevoir un complot familial d'une cruauté inouïe.

L'autopsie réalisée par le Dr Prem Chamane, médecin légiste de la police, a confirmé la cause du décès: un coup fatal causé par arme blanche au cou (stab wound to the neck). Cette conclusion corrobore la violence préméditée de l'attaque. Un conseiller du district de Baiedu-Tombeau a réagi : «Les habitants vivent dans la peur. Nous n'avons pas assez d'effectifs pour surveiller correctement le village. Des drames comme celui-ci risquent de se reproduire si rien n'est fait.»