Ile Maurice: Formulaire E et responsabilité du DCP Jhugroo

L'affaire du Reward Money, qui secoue les Casernes centrales depuis plusieurs mois, révèle de graves anomalies dans la gestion des fonds publics destinés à récompenser les informateurs de la police. Le Deputy Commissioner of Police (DCP) Krishna Jhugroo a-t-il bel et bien reçu le formulaire E, ce document crucial qui devrait accompagner les paiements faramineux aux informateurs ?

Ou dirat-il qu'il n'a jamais eu entre les mains ces vouchers introuvables ? Tout l'enjeu de son interrogatoire par la Financial Crimes Commission (FCC) repose sur ces interrogations. La FCC cherche aujourd'hui à comprendre pourquoi les Payment Vouchers censés prouver la légalité de ces décaissements ont disparu.

Si le DCP Jhugroo affirme avoir reçu ces justificatifs, leur disparition engagera directement sa responsabilité. À l'inverse, s'il nie les avoir vus, il pourrait rejeter la faute sur l'ex-commissaire de police (CP), Anil Kumar Dip, accusé d'avoir laissé filer des montants exorbitants sans jamais tirer la sonnette d'alarme.

Deux hypothèses sont avancées. La première : les documents ont bien été remis au DCP Jhugroo mais se seraient «évaporés» des registres administratifs. La seconde : ils ne lui sont jamais parvenus, ce qui laisse planer un doute sur une possible interception ou dissimulation à un niveau supérieur.

Dans les deux cas, la situation est préoccupante. Ces vouchers représenteraient l'unique trace écrite permettant de vérifier la destination d'importantes sommes d'argent, parfois supérieures à un million de roupies. Leur absence plonge la FCC dans une zone d'ombre. Le DCP Krishna Jhugroo, longtemps pressenti pour prendre la tête des Casernes centrales, se retrouve désormais dans une position délicate.

Son audition devra déterminer s'il a failli dans son rôle administratif ou s'il est la victime d'un mécanisme plus complexe orchestré par son ancien supérieur. Les enquêteurs veulent connaître ses explications : comment un système de contrôle aussi crucial a pu être contourné ou négligé ?

La FCC devrait l'entendre après avoir convoqué l'ex-CP Dip. Ce dernier, déjà ciblé comme le principal responsable, sera sommé de s'expliquer sur les montants validés et les circuits de paiement opaques.

Mais l'interrogatoire du DCP Jhugroo pourrait se révéler décisif : ses révélations pèseront lourd pour établir la chaîne des responsabilités et comprendre si l'affaire relève d'une simple négligence ou d'une dissimulation volontaire. Une chose est certaine : la disparition de ces vouchers fragilise toute l'institution policière. Elle ouvre la voie à des révélations qui risquent de secouer encore davantage le sommet des Casernes centrales.