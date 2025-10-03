Ile Maurice: Saint-Sauveur et Notre-Dame de Fatima en finale

Les demi-finales du tournoi inter-paroissial ont livré leurs verdicts et dessinent désormais l'affiche de la finale du 5 octobre à Saint-François-Xavier : Saint- Sauveur affrontera Notre-Dame de Fatima. Saint-Sauveur s'est imposé face à Saint-Jean-Marie-Vianney (Pointe-aux-Piments) sur le score de 2-0.

Les paroissiens de Bambous ont construit leur succès sur une première période maîtrisée, conclue par l'ouverture du score, puis ont su conserver et consolider leur avance en fin de match. La solidité défensive et l'efficacité offensive ont permis à Saint-Sauveur de contrôler le tempo et de sécuriser sa qualification sans passer par la loterie des tirs au but.

L'autre demi-finale a été beaucoup plus disputée. St-Joseph (Terre -Rouge) et Notre-Dame de Fatima (Triolet) se sont neutralisés 0-0 après 90 minutes. L'en- jeu a alors basculé sur les tirs au but où Notre-Dame de Fatima s'est montrée la plus précise, remportant la séance 4-2. La finale du 5 octobre opposera donc une formation de Saint Sauveur en confiance à une équipe de Notre-Dame de Fatima gal- vanisée par sa victoire aux tirs au but.

Le tournoi vise les 16-40 ans, avec une liberté d'inscription laissée à chaque paroisse selon ses réalités locales. «L'objectif est clair : placer le sport au coeur de nos paroisses, rassembler les jeunes dans un esprit sain de compétition, les détourner des fléaux sociaux comme la drogue ou l'oisiveté, et faire rayonner les valeurs chrétiennes d'unité, de respect et de solidarité à travers une activité accessible et fédératrice. Le tournoi est aussi une invitation à sortir, se rencontrer, prier et vibrer ensemble dans un esprit de fraternité», a expliqué Olivier Laure, membre du comité d'organisation