Ile Maurice: Confondu avec un écureuil, un adolescent de 17 ans tué par balle par un chasseur

Un drame en pleine partie de chasse. Un adolescent de 17 ans est décédé ce samedi en forêt dans l'État de l'Iowa (États-Unis), touché par un tir lors d'une sortie de chasse vers 15 heures, rapporte CBS News.

Un groupe, dont le jeune homme faisait partie, était venu chasser l'écureuil dans cette zone rurale située non loin d'Iowa City. Alors qu'ils marchaient, le lycéen a été touché à l'arrière du crâne par une balle tirée par un autre chasseur. Grièvement blessé, il a été transporté en urgence à l'hôpital.

Une enquête en cours

La victime est malheureusement décédée dans la journée des suites de ses blessures, a indiqué le département des ressources naturelles de l'Iowa dans un communiqué publié ce lundi. Selon les premiers éléments, l'adolescent aurait été « confondu avec un écureuil par un autre membre de sa sortie de chasse ».

Le lycée où le jeune homme était scolarisé lui a depuis rendu hommage sur les réseaux sociaux. « Nos coeurs sont brisés », ont fait savoir les membres de l'équipe sportive à laquelle il appartenait. Une enquête a été ouverte par la police. Une cagnotte lancée en ligne en soutien à sa famille avait déjà récolté ce mercredi plus de 50.000 dollars.