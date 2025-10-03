Addis-Abeba — Selon Hakim Baliraine, président de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA), il est urgent que l'Afrique mette en place une politique de souveraineté alimentaire qui prenne en compte son riche patrimoine culturel et écologique.

Le ministre d'État chargé de la Planification et du Développement, Seyoum Mekonnen, a déclaré que la convergence des domaines biologique et numérique représente un véritable changement de paradigme dans la manière de nourrir les nations africaines.

Il a mis en lumière le paradoxe alarmant selon lequel, bien que l'Afrique détienne plus de 60 % des terres arables non cultivées dans le monde, elle demeure un importateur net de denrées alimentaires.

Ces remarques ont été faites lors d'une conférence panafricaine sur l'avenir des technologies biodigitales dans l'alimentation et l'agriculture, organisée ce jour à Addis-Abeba par l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans son discours d'ouverture, Seyoum a souligné l'urgence d'une transformation profonde du système alimentaire africain, affirmant que la souveraineté alimentaire et l'agroécologie ne sont pas de simples idéaux, mais des objectifs réalisables pour l'ensemble du continent.

Il a qualifié le paradoxe alimentaire africain d'appel à l'action immédiate, précisant que les technologies numériques peuvent constituer le levier principal de la transformation attendue.

Il a affirmé que l'Éthiopie ne se contente pas d'observer les révolutions climatique et numérique à l'échelle mondiale, mais y participe activement.

Seyoum a souligné que l'innovation numérique est au coeur de cet effort, soutenue par la stratégie nationale Digital Ethiopia 2025.

Le ministre d'État a conclu en appelant à une collaboration renforcée pour exploiter pleinement le potentiel des technologies numériques, soulignant que le moment est venu d'agir pour repenser et transformer les systèmes alimentaires en Afrique.