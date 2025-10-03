Afrique: L'Africa CDC a félicité l'Éthiopie pour avoir atteint le niveau de maturité 3 établi par l'OMS

Addis-Abeba — Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) ont adressé leurs félicitations à l'Autorité éthiopienne des médicaments et des produits alimentaires (EFDA) pour avoir atteint le niveau de maturité 3 (ML3) de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en matière de réglementation pharmaceutique.

Ce résultat marque une avancée déterminante pour garantir la sécurité, la qualité et l'efficacité des médicaments en Éthiopie. Le pays rejoint ainsi un cercle restreint de nations africaines - parmi lesquelles l'Égypte, le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Zimbabwe, le Sénégal et le Rwanda - qui ont également atteint ce niveau.

Selon Africa CDC, cette reconnaissance met en lumière le leadership de l'Éthiopie et son engagement constant à renforcer ses capacités réglementaires pour offrir à sa population un accès équitable à des produits de santé sûrs et fiables.

Elle reflète également l'investissement durable du gouvernement et du ministère de la Santé, à travers l'EFDA, dans la mise en place d'un système solide et crédible au service de la santé publique et du développement pharmaceutique, en ligne avec la vision de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Le Directeur général d'Africa CDC, S.E. le Dr Jean Kaseya, a rappelé que « des autorités réglementaires fortes et crédibles sont essentielles non seulement pour la sécurité sanitaire, mais aussi pour stimuler l'industrie pharmaceutique africaine et appuyer des initiatives continentales telles que le Mécanisme africain de passation de marchés publics (APPM) ».

Avec ce jalon, l'EFDA démontre la solidité et l'efficacité de son système réglementaire, contribuant ainsi à renforcer la coopération régionale et la reconnaissance mutuelle des décisions entre autorités africaines.

Ce progrès représente une étape décisive vers l'autonomie réglementaire du continent, tout en promouvant la collaboration pour une sécurité sanitaire mondiale et une prospérité partagée.

Africa CDC réaffirme enfin sa volonté de continuer à travailler aux côtés des États membres de l'Union africaine pour consolider l'excellence réglementaire, renforcer les capacités et garantir le respect des normes internationales au service de la santé et du développement pharmaceutique en Afrique.