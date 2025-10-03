Afrique: Aliko Dangote a décrit l'Éthiopie comme la destination d'investissement la plus prometteuse du continent africain

Addis-Abeba — Aliko Dangote, président de Dangote Industries Limited et considéré comme l'un des plus grands industriels d'Afrique, a qualifié l'Éthiopie de « destination d'investissement la plus attractive du continent ».

Cette déclaration a été faite à Gode, dans la région Somali, lors de la cérémonie de pose de la première pierre d'un gigantesque complexe d'engrais et d'une raffinerie de pétrole, un projet estimé à près de 3 milliards de dollars.

La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Abiy Ahmed, de hauts responsables gouvernementaux et de partenaires stratégiques.

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un partenariat signé à la fin du mois d'août entre Ethiopian Investment Holdings et Dangote Industries Limited, en vue de construire une usine capable de produire jusqu'à trois millions de tonnes métriques d'engrais par an.

Selon Dangote, cette initiative marque une étape cruciale non seulement pour l'industrialisation de l'Éthiopie, mais aussi pour le renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique.

Le choix de Gode n'est pas fortuit : la ville bénéficie d'une position stratégique, proche des réserves de gaz naturel de Calub et Hilala, qui serviront à alimenter le complexe.

« Grâce à notre expérience de plusieurs décennies dans la réalisation de projets industriels d'envergure, nous allons transformer ce site en l'un des plus grands pôles mondiaux de production d'engrais », a affirmé le milliardaire nigérian.

Dans son discours, Aliko Dangote a également tenu à saluer les réformes économiques entreprises par le gouvernement éthiopien.

Il a félicité le Premier ministre Abiy Ahmed pour sa vision de modernisation, qui a permis d'ouvrir de nouveaux secteurs aux investissements privés et d'attirer de plus en plus de capitaux internationaux.

« L'Éthiopie attire aujourd'hui plus d'investissements que la plupart des pays africains, et cela grâce à un leadership audacieux et à des réformes structurelles ambitieuses », a-t-il déclaré.

Au-delà du climat d'affaires, Dangote a mis en avant les progrès notables en matière d'infrastructures.

Il a cité la modernisation des villes, l'expansion des réseaux de transport, ainsi que le rôle stratégique de l'aéroport international d'Addis-Abeba, devenu un hub continental incontournable.

Il a également souligné l'importance des investissements énergétiques, en particulier le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), récemment inauguré.

Selon lui, ce projet, qui constitue la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique avec une capacité de plus de 5 000 mégawatts, est une base essentielle pour soutenir l'industrialisation rapide du pays.

« Aucun pays ne peut aspirer à une véritable transformation industrielle sans disposer d'une fondation énergétique solide », a-t-il conclu.

Ainsi, à travers cet investissement majeur, Aliko Dangote réaffirme son pari sur l'avenir économique de l'Éthiopie et son rôle croissant dans la transformation industrielle et agricole de l'Afrique.