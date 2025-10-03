Angola: L'INLS honore la vice-présidente et la première dame

Luanda — La vice-présidente de la République d'Angola, Esperança da Costa, et la première dame de la République, Ana Dias Lourenço, ont été honorées ce jeudi par l'Institut national de lutte contre le sida (INLS).

L'hommage, organisé dans le cadre des célébrations du 20e anniversaire de l'INLS, visait à reconnaître leur contribution dans la prévention et la lutte contre la maladie.

Ana Dias Lourenço est responsable de la mise en oeuvre de la campagne nationale « Naître libre pour briller », lancée en décembre 2018 à Luena, dans la province de Moxico, dont l'objectif principal est de réduire la transmission du VIH/sida de la mère à l'enfant.

Cette campagne vise à prioriser les problèmes rencontrés par tous les pays du continent et à renforcer l'engagement politique de toutes les nations africaines en faveur de la réduction de la mortalité maternelle et infantile.

Le programme accompagne actuellement plus de 3 000 femmes à travers le pays.

Lors de la cérémonie, les ministres de la Santé, Sílvia Lutucuta, et de l'Éducation, Luísa Grilo, ont également été honorées pour leur contribution à la lutte contre le VIH/sida.

À l'issue de la cérémonie, la vice-président de la République a visité une exposition sur la santé consacrée au traitement et au diagnostic du VIH/sida.