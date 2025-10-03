Ile Maurice: Vers de possibles restrictions à l'approche de l'été

Alors que l'été s'installe, les autorités surveillent de près les réserves en eau. Selon les prévisions de la station météo de Vacoas, le ministère de l'Énergie et des Services publics et de la Central Water Authority (CWA), les mois à venir pourraient connaître moins de précipitations, ce qui pourrait mettre sous pression les stocks. La CWA se prépare donc à ajuster sa gestion pour garantir un approvisionnement stable.

Les derniers relevés, datés du 30 septembre, sont encourageants. Mare-aux-Vacoas, le plus grand réservoir, affiche un niveau de 90,1 %, contre 69,4 % à la même période l'an dernier. La Nicolière atteint 74,1 %, tandis que Piton-du-Milieu et La Ferme enregistrent également des hausses. Mare-Longue, Midlands et Bagatelle dépassent 90 %. Ensemble, les sept principaux barrages contiennent 82,95 mm3 d'eau, proches de leur capacité maximale de 92,20 mm3, contre 61,19 mm3 en 2024.

Pour replacer la situation dans son contexte, il faut rappeler qu'en février dernier, les niveaux étaient tombés en dessous de 40 %. Des mesures strictes avaient alors été mises en place pour limiter le gaspillage : lavage de véhicules interdit, nettoyage de trottoirs et bâtiments restreint, arrosage de jardins et remplissage de piscines sous pression interdits. Les contrevenants risquaient des amendes allant de Rs 50 000 pour les particuliers à Rs 200 000 pour les autres utilisateurs et jusqu'à deux ans de prison. Ces restrictions avaient été levées le 10 mai, après que les précipitations avaient permis une nette amélioration.

Aujourd'hui, la situation reste favorable, mais la CWA continue de suivre l'évolution des pluies. Si l'été venait à rester sec, de nouvelles mesures pourraient être envisagées pour protéger les réserves et assurer un approvisionnement suffisant pour la population.

