L'Éthiopie fait un pas vers l'autosuffisance énergétique alors que le groupe chinois Golden Concord Group Limited (GCL) a lancé la première phase de son projet gazier et inauguré la raffinerie de Gode, qui va transformer le pays.

La cérémonie qui s'est déroulée dans la région somalienne a réuni le Premier ministre Abiy Ahmed et l'industriel africain Aliko Dangote, soulignant l'importance continentale du projet et marquant une étape majeure dans la coopération stratégique entre la Chine et l'Éthiopie.

Prévue pour être achevée d'ici la fin 2027, l'installation est conçue pour répondre à la dépendance critique de l'Éthiopie vis-à-vis des importations de carburant tout en accélérant la transformation industrielle.

Dans son discours inaugural, le président de GCL, Zhu Gongshan, a déclaré que le projet « contribuera à combler le déficit de l'Éthiopie en essence, diesel et GPL, à réduire sa dépendance vis-à-vis des importations de carburant et à accélérer la transformation industrielle du pays. Plus important encore, il contribuera à réaliser la grande vision du Premier ministre Abiy en matière d'indépendance énergétique, de prospérité industrielle et d'amélioration des conditions de vie ».

Selon lui, GCL sera à la hauteur de la confiance et des attentes du gouvernement éthiopien.

« Nous tirerons parti de tous les avantages de notre chaîne industrielle, de notre technologie de pointe, de nos talents et de nos ressources pour gérer ce projet selon les normes les plus élevées, avec la meilleure qualité, la rapidité maximale et la rentabilité optimale. »

La raffinerie de Gode, pièce maîtresse du projet, conçue pour une capacité annuelle de 3,5 millions de tonnes, représente ce que le président a décrit comme « l'un des plus grands projets énergétiques en Afrique dans le cadre de l'initiative Belt and Road ».

Le président a présenté la raffinerie comme établissant une nouvelle norme continentale, promettant de « faire de cette raffinerie un nouveau point fort, un nouveau modèle et une nouvelle référence en matière de coopération énergétique entre la Chine et l'Éthiopie ».

Le projet vise à contribuer à la réalisation de ce qu'il a qualifié de « grande vision du Premier ministre Abiy en matière d'indépendance énergétique, de prospérité industrielle et d'amélioration des conditions de vie ».

Cet investissement, que GCL a présenté comme un cadeau significatif marquant les 55 ans des relations diplomatiques entre la Chine et l'Éthiopie, témoigne de la volonté audacieuse de l'Éthiopie de convertir ses vastes réserves d'hydrocarbures du bassin de l'Ogaden en richesse nationale et en sécurité énergétique à long terme.