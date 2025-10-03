Addis-Abeba — Selon des experts, les vastes projets de développement que l'Éthiopie a déjà réalisés, ceux actuellement en cours et ceux encore planifiés, ouvrent de larges perspectives de croissance et de prospérité pour le pays.

Ils rappellent que l'achèvement récent du Grand barrage de la Renaissance constitue un jalon historique et un moteur essentiel de la transformation nationale.

En parallèle à ce barrage, les autorités ont annoncé d'autres initiatives de grande envergure : une usine moderne de production d'engrais, un nouvel aéroport international, une centrale nucléaire, une usine de traitement du gaz ainsi que plusieurs infrastructures stratégiques.

Dans des entretiens accordés à l'ENA, des chercheurs des universités d'Addis-Abeba et d'Hawassa ont expliqué que ces réalisations, finalisées ou en cours de construction, joueront un rôle déterminant dans la mutation économique du pays et auront des retombées directes sur le quotidien des citoyens.

Pour Tafesse Matheos, vice-président chargé de la recherche et de la coopération à l'université d'Hawassa, l'annonce de nouveaux projets au moment même de la finalisation du Grand barrage illustre la volonté ferme de l'Éthiopie de concrétiser ses ambitions et de bâtir une croissance durable.

Il souligne que leur mise en service progressive assurera une transformation continue de l'économie.

Le professeur Mergessa Kaba, de la faculté de santé publique de l'université d'Addis-Abeba, partage cet avis. Il estime que l'Éthiopie s'oriente vers une prospérité renforcée et que ces projets suscitent également un élan d'espoir pour d'autres nations africaines.

De son côté, Elias Gudisa, enseignant à l'université d'Addis-Abeba, insiste sur la contribution cruciale de ces mégaprojets au développement et au bien-être collectif.

Il en attribue le succès au leadership du gouvernement et à l'engagement du peuple, tout en appelant à maintenir cette unité.

Le professeur Tesfaye Semella, directeur de l'Institut de recherche et de développement des politiques de l'université d'Hawassa, considère que la construction d'une usine d'engrais constitue un tournant décisif pour l'agriculture éthiopienne.

Il rappelle que le pays dépense chaque année d'importantes devises pour importer cet intrant, et que la nouvelle infrastructure offrira une alternative durable.

Enfin, Mehreteleab Abraham, enseignant et chercheur à l'université d'Hawassa, met en avant les multiples bénéfices sociaux, économiques et politiques de ces projets, ainsi que leur potentiel à stimuler la coopération régionale et à créer des avantages mutuels pour l'Afrique et le Moyen-Orient.