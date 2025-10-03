Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé un message à tous les Éthiopiens à l'occasion de l'Irreecha, la fête traditionnelle oromo de l'action de grâce, de la paix et de l'unité, soulignant son lien avec les efforts continus de la nation en faveur du développement et de la souveraineté.

Dans son message, le Premier ministre Abiy a adressé ses salutations et souligné l'importance d'Irreecha en tant qu'expression profonde de gratitude, étroitement liée au développement national et à la souveraineté de l'Éthiopie.

« Irreecha est le système oromo d'action de grâce », a-t-il déclaré.

« Le peuple Oromo croit que l'humanité se multiplie et que la graine semée meurt pour renaître et porter ses fruits avec le soutien et l'aide du Créateur. C'est pourquoi, lorsque Irreecha arrive, les Oromos rendent grâce, remerciant le grand Créateur au coeur pur pour tout ce qu'il a fait pour eux et implorant sa miséricorde pour l'avenir. »

Le Premier ministre Abiy a souligné la profonde signification philosophique de l'eau dans l'ancienne vision du monde oromo, notant que les Oromos considèrent l'eau comme la source de la pureté et le fondement de la création et de la vie.

Il a souligné que la célébration de cette année revêtait une importance nationale supplémentaire.

« Cette année, Irreecha est célébré juste après l'inauguration par l'Éthiopie du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), qui exploite le fleuve Abay pour répondre aux besoins énergétiques de ses citoyens, ce qui double notre joie », a déclaré le Premier ministre.

Le Premier ministre a établi un parallèle entre le dicton oromo « Les peuples sans Melka (une rivière importante ou un lieu sacré) sont des peuples sans tête » et la nécessité pour le pays d'avoir accès aux ressources maritimes.

Il a affirmé que le gouvernement travaillait activement à garantir un accès maritime pacifique et légal pour la prospérité de ses citoyens.

« Un pays sans accès à la mer est un pays sans vie, et pour la prospérité de notre peuple, nous nous efforçons d'obtenir un accès à la mer de manière pacifique et légale », a-t-il déclaré, ajoutant que cet effort est de plus en plus accepté par la communauté internationale.

Revenant sur les réalisations passées, le Premier ministre Abiy a attribué les transformations remarquables récentes de l'Éthiopie, malgré de nombreux défis, à un leadership résolu et mature guidé par la philosophie du Medemer (synergie), où les ressources, l'expérience et les connaissances du pays sont canalisées avec la participation du peuple.

Il a conclu son message en exhortant les citoyens à rester fidèles aux valeurs fondamentales d'Irreecha, à savoir la paix, la miséricorde et l'unité, au cours de l'année à venir afin d'assurer la renaissance du pays.