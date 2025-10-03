Addis Ababa — L'obtention par l'Éthiopie du niveau de maturité 3 de l'OMS montre que le pays se trouve à un tournant décisif dans son parcours vers la réussite dans ce secteur, a souligné le ministre de la Santé, le Dr Mekdes Daba.

S'adressant aux médias aujourd'hui, la ministre a déclaré que l'Éthiopie avait obtenu la note 3 pour avoir mis en place un système stable et intégré de réglementation des médicaments.

Selon elle, cette reconnaissance témoigne de la certification internationale de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des médicaments et des dispositifs médicaux.

Elle a souligné que cette étape importante constituait un grand pas en avant pour garantir la sécurité, la qualité et l'efficacité des médicaments en Éthiopie, ajoutant qu'elle permettrait d'assurer un approvisionnement continu en médicaments de qualité et sûrs afin de mieux protéger la santé des citoyens.

Mme Mekdes a révélé que seuls 70 pays dans le monde ont reçu cette reconnaissance et que l'Éthiopie est le neuvième pays africain à l'obtenir.

Le Dr Mekdes a également souligné que cette reconnaissance démontrait l'engagement du gouvernement à améliorer le contrôle et la qualité des médicaments.

Ce résultat a été obtenu grâce à une coordination étroite avec les institutions concernées, a-t-elle déclaré, ajoutant que cela renforçait la compétitivité internationale et revêtait une grande importance pour les fabricants et les fournisseurs de médicaments.

La ministre a également déclaré que cela soutiendrait davantage les efforts du pays pour accroître la substitution des importations et encourager les fabricants de médicaments.

Selon le Dr Mekdes, le succès de l'Éthiopie en matière de réglementation des médicaments et des équipements médicaux servira d'exemple à d'autres pays africains.

Le directeur général de l'Autorité éthiopienne des aliments et des médicaments (EFDA), Heran Gerba, a déclaré que ces résultats avaient été obtenus grâce à l'engagement pris de veiller à ce que les médicaments et les vaccins importés répondent aux normes internationales de qualité et de sécurité.

Elle a ajouté que l'OMS avait soigneusement inspecté les procédures de la chaîne d'approvisionnement en médicaments avant d'accorder le troisième niveau à l'Éthiopie.

Mme Heran a également souligné que l'Éthiopie travaillait avec diligence pour obtenir l'accréditation de l'OMS en matière de réglementation des dispositifs médicaux.