Afrique: La RDC accueillera la 47e Assemblée Générale de la CAF à Kinshasa

47e Assemblée Générale de la CAF, prévue le lundi 6 octobre à Kinshasa, en RDC

La République Démocratique du Congo sera l’hôte de la 47e Assemblée Générale de la Confédération Africaine de Football (CAF), prévue le lundi 6 octobre à Kinshasa. Selon un communiqué de la CAF, cet événement rassemblera des dirigeants du football, des personnalités influentes ainsi que des légendes africaines pour des discussions stratégiques sur l’avenir du football sur le continent.

À cette occasion, un prestigieux plateau de légendes du football africain sera présent, parmi lesquelles Herita Ilunga (RD Congo), Jean Florent Ibenge (RD Congo), Geremi Njitap (Cameroun), El Hadji Diouf (Sénégal), Emmanuel Adebayor (Togo), Didier Drogba (Côte d’Ivoire), Kalusha Bwalya (Zambie), Gaëlle Deborah Enganamouit (Cameroun) et Sophia Mwasikili (Tanzanie).

Ces figures emblématiques du football africain se retrouveront à Kinshasa pour partager leur expérience et participer aux échanges. Pour le Secrétaire général de la CAF, M. Véron Mosengo-Omba, c’est un honneur d’accueillir certaines des plus grandes légendes du football africain à l’occasion de cette assemblée.

« Leurs contributions, sur le terrain comme en dehors, sont inestimables. Leur présence illustre l’engagement de la CAF à célébrer notre histoire tout en travaillant avec ceux qui l’ont construite, afin que le football africain continue de prospérer et d’inspirer les générations futures », a-t-il déclaré.

D’après le même communiqué, ces icônes du football accompagneront le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, les représentants des associations membres ainsi que d’autres acteurs du football mondial pour faire le point sur les avancées du football africain au cours de l’année écoulée et débattre de son avenir.

Par ailleurs, un match d’exhibition réunissant ces légendes et d'autres personnalités du football est prévu le samedi 4 octobre au Stade des Martyrs à Kinshasa.

« Avec la présence de telles figures, la 47e Assemblée Générale de la CAF mettra en lumière non seulement le riche patrimoine du football africain, mais aussi sa vision ambitieuse pour l’avenir », conclut le communiqué.