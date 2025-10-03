Angola: Le Président de la République préside la réunion du Conseil national de sécurité

2 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/LUZ

Luanda — Le Conseil national de sécurité a tenu sa troisième session ordinaire ce jeudi au Palais présidentiel, sous la présidence du Chef de l'État et Commandant en chef des Forces armées angolaises, João Lourenço.

Le Conseil national de sécurité est l'organe consultatif du Chef de l'État sur les questions relatives à la conduite de la politique et de la stratégie de sécurité nationale.

Cet organe est également chargé d'émettre des avis sur l'organisation, le fonctionnement et la discipline des Forces armées angolaises, de la Police nationale et des autres organismes chargés de garantir l'ordre et la sécurité publics.

