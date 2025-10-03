Afrique: L'Angola participe à la 22e réunion des ministres des Affaires étrangères des pays d'Afrique et des pays nordiques

Luanda — Le ministre des Relations Extérieures, Téte António, participe depuis mercredi, à Victoria Falls, au Zimbabwe, à la 22e réunion des ministres des Affaires étrangères des pays d'Afrique et des pays nordiques, sous le thème « Innover pour causer un impact : tirer parti de la technologie et de la collaboration pour des sociétés tournées vers l'avenir ».

Selon un communiqué de presse du ministère des Relations Extérieures parvenu à l'ANGOP, la rencontre a été ouverte par le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères et du Commerce international, Amon Murwira, et compte sur la participation des homologues des cinq pays nordiques, le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède.

Les principaux thèmes de la réunion sont le renforcement de la coopération politique et économique entre les pays d'Afrique et les pays nordiques, la promotion de la coopération dans les domaines de la technologie, de l'innovation et des partenariats durables, ainsi que la promotion du commerce et de l'investissement.

Le programme comprend également un espace d'interaction avec des jeunes universitaires innovants, un Forum d'affaires Afrique-Nord et des séances plénières consacrées au renforcement du commerce, de l'investissement et de la coopération en matière de paix et de sécurité.

Selon les organisateurs, la 22e édition de la réunion vise à soutenir le multilatéralisme, à promouvoir la paix et la sécurité mondiales, à encourager la participation du secteur privé et à mobiliser les jeunes, le monde universitaire et l'innovation comme facteurs de développement.

En mai 2024, Téte António avait participé à la 21e réunion du genre, tenue à Copenhague, au Danemark, où il a mis l'accent sur des sujets tels que la coopération, les chaînes de valeur alimentaires, la transition verte et la jeunesse.

Selon la note, l'Angola devrait continuer à renforcer sa coopération avec les pays nordiques dans des domaines d'intérêt stratégique, tels que la transition énergétique, la numérisation et les technologies, considérés comme des moteurs fondamentaux du développement.

La Réunion des ministres des Affaires étrangères d'Afrique et des pays nordiques a été créée en 2001 comme un forum de dialogue et de coopération sur des questions d'intérêt commun. Elle se tient chaque année et est organisée à tour de rôle par les pays africains et nordiques.