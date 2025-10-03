Angola: TAAG renforce sa flotte avec un deuxième Boeing Dreamliner

Luanda — La Compagnie Aérienne Nationale d'Angola (TAAG) a reçu mercredi, le deuxième de ses quatre aéronefs du type Boeing 787-9 Dreamliner de fabrication nord-américaine, dans le cadre de sa stratégie de modernisation et de renforcement de la compagnie.

L'avion long-courrier, immatriculé D2-TER et baptisé « Nzinga », a atterri mercredi soir à l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto (AIAAN), dans la province d'Icolo e Bengo, et desservira des lignes intercontinentales.

Selon un communiqué de presse, parvenu ce jeudi à l'ANGOP, l'appareil, acquis en régime de leasing, dispose d'une configuration de 345 sièges, dont 282 en classe économique et 63 en classe "premium economy".

Le Boeing 787 Dreamliner se distingue par son efficience en carburant, sa réduction des émissions de CO2 et ses faibles coûts d'exploitation. En ce qui concerne les passagers, l'avion offre des cabines plus silencieuses.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le document précise que le processus de renouvellement de la flotte résulte d'un investissement stratégique de TAAG, axé sur l'excellence opérationnelle, l'efficacité organisationnelle, la supériorité commerciale, la connectivité et une stratégie de hub, en tant que facteurs critiques de succès à la viabilité financière de la compagnie.

TAAG est une compagnie aérienne leader sur le marché en Angola et dispose actuellement 13 destinations domestiques et 11 internationales. En plus du transport de passagers, sa flotte réalise aussi le transport de fret, un service essentiel au développement de l'écosystème local. OPF/CS/DF/LUZ