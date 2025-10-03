Angola: Le pays se prépare à lancer un médicament contre le VIH/SIDA

Luanda — L'Institut national de lutte contre le sida (INLS) prévoit d'introduire en Angola le Lenacavir, un médicament injectable récemment lancé par le laboratoire pharmaceutique américain Gilliard pour la prévention et le traitement du VIH/SIDA, a annoncé ce jeudi à Luanda sa directrice, Lúcia Furtado.

S'adressant à la presse en marge du 2e Congrès international sur la riposte au VIH/SIDA en Angola, la responsable a expliqué que le médicament est administré en seulement deux doses annuelles.

Elle a indiqué que son prix initial était de 40 000 dollars américains par personne, mais qu'après des négociations entre les Nations Unies et le laboratoire, son prix a été réduit à 40 dollars américains par patient.

Lúcia Furtado a ajouté que, dans un premier temps, le médicament sera mis à la disposition des populations les plus vulnérables, renforçant ainsi la stratégie nationale de prévention.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La directrice a indiqué qu'en Angola, 370 000 personnes vivent avec le VIH/sida et que le taux de prévalence est de 1,6 %, en baisse par rapport aux 2 % de 2015.

Elle a toutefois souligné que la maladie demeure un défi de santé publique, notamment chez les jeunes de 15 à 24 ans et la population adulte.

Selon elle, l'Angola est actuellement le pays d'Afrique subsaharienne qui investit le plus dans la lutte contre le VIH/sida, avec environ 85 % des ressources fournies par le gouvernement, dont la majorité est consacrée au traitement.

Il a également précisé que la science a prouvé que le traitement est également efficace comme moyen de prévention, permettant aux personnes infectées, sous traitement approprié, d'atteindre une charge virale indétectable sans risque de transmission du virus.

Le directrice a également souligné le caractère multisectoriel de la lutte contre la maladie, assurée par la Commission nationale de lutte contre le sida et les principales endémies, où chaque secteur a des responsabilités spécifiques dans la lutte contre l'épidémie.

FMA/ART/SB