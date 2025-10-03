Angola: La VPR rejoint la campagne de prévention du cancer du sein

Luanda — La vice-présidente Esperança da Costa a rejoint la campagne « Octobre rose » afin de renforcer l'importance de la prévention, de la sensibilisation et de l'information continue sur le cancer du sein.

À l'occasion, Dr Maria Vieira Dias a épinglé le ruban rose au revers de la veste de la vice-présidente, symbolisant l'adhésion des organes de soutien à la vice-présidence (OAVPR) à cette initiative mondiale.

Dans un message publié à l'occasion d'« Octobre rose », la vice-présidente a souligné que le cancer du sein représente un problème de santé publique mondial, étant la maladie qui touche le plus les femmes et la deuxième cause de décès, après les maladies cardiovasculaires.

Esperança da Costa apelou, por isso, a todas as mulheres angolanas, em geral, e às trabalhadoras dos OAVPR, em particular, a procederem regularmente ao diagnóstico precoce.

Esperança da Costa a donc exhorté toutes les Angolaises en général, et les travailleuses de l'OAVPR en particulier, à se faire régulièrement diagnostiquer précocement.

Elle a également soutenu que ce mois d'octobre, consacré à la sensibilisation et à la prévention du cancer du sein, devrait contribuer à renforcer et à amplifier le message sur l'auto-prise en charge, en dissipant les barrières culturelles et les stéréotypes profondément ancrés.

Elle a également indiqué qu'« Octobre rose » rappelle clairement à chaque femme que la prévention est la voie vers la guérison et qu'un diagnostic précoce permet de sauver des vies.

La vice-présidente a proposé une réflexion sur l'importance d'encourager les dépistages systématiques pour détecter la maladie à ses premiers stades.

« Cette année ne pouvait pas être différente, et c'est avec un grand honneur que je m'associe à cette initiative, appelant chacun à s'unir autour de cette cause et à se rappeler : la vie est unique et belle, et la prévention est la voie vers la guérison », a-t-elle conclu.