Angola: L'ambassadeur Rui Xavier réaffirme son engagement envers les valeurs de citoyenneté

Luanda — L'ambassadeur d'Angola au Ghana, Rui Orlando Xavier, a réaffirmé mardi à Luanda son engagement envers les principes de citoyenneté et son dévouement au service public.

Le diplomate s'adressait à la presse après avoir reçu la Médaille de la paix et du développement des mains du président João Lourenço, à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance nationale.

En exprimant sa gratitude pour cette distinction, Rui Xavier a estimé qu'il s'agissait d'une reconnaissance institutionnelle qui devrait être perçue comme une motivation supplémentaire à assumer ses responsabilités et à continuer à oeuvrer pour le pays.

« C'est un sentiment de fierté et de gratitude pour tout ce que nous avons accompli pour bâtir une nation. C'est une reconnaissance de la part de tous ceux qui ont contribué à la construction d'un nouveau pays. Ce n'est pas encore terminé, mais nous en posons les bases », a-t-il ajouté.

Ayant débuté sa carrière en 1976, Rui Xavier a occupé plusieurs postes importants au ministère des Relations Extérieures, notamment comme conseiller aux ambassades d'Angola en Italie et au Portugal, et à la tête de départements tels que les Affaires multilatérales et l'Afrique et le Moyen-Orient.

Jusqu'à récemment, il était ambassadeur à Pretoria, également accrédité au Lesotho et à Madagascar.

Commentant la décision de l'Exécutif d'honorer des personnalités éminentes de la société, le diplomate a qualifié ce geste de « signes clairs de reconnaissance pour une citoyenneté active ».

« Lorsqu'un citoyen se comporte comme il se doit, dans le cadre requis, il est encourageant de constater qu'il peut être reconnu comme tel. Cette attitude de l'État prouve également qu'il est important de servir avec dignité », a-t-il conclu.