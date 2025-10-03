Angola: Esperança da Costa souligne les efforts déployés par l'exécutif pour améliorer le système de santé

Luanda — La vice-présidente Esperança da Costa a souligné ce jeudi les efforts déployés par l'exécutif pour améliorer le système national de santé, en investissant dans les infrastructures et le capital humain afin de le renforcer.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture du 2e Congrès international sur la lutte contre le VIH en Angola, la ministre a souligné que l'expansion des réseaux de santé et de soins primaires, avec de nouveaux établissements de santé, contribuait à l'amélioration de la qualité des soins de santé.

La dirigeante a également évoqué les progrès réalisés en matière de capital humain, avec l'intégration de 46 604 nouveaux professionnels dans le système national de santé entre 2017 et 2024, dans les carrières des régimes spécial et général, ce qui a permis une augmentation de 43,6 % du nombre total d'employés du secteur.

Elle a également souligné qu'un plan stratégique de formation du personnel est en cours, comprenant un programme de formation spécialisé, financé par la Banque mondiale, d'une durée de cinq ans, visant à former 38 000 professionnels de la santé dans des domaines prioritaires pour augmenter la capacité de résolution de problèmes des établissements de santé, notamment au niveau des soins de santé primaires.

La vice-présidente a expliqué que d'autres initiatives tout aussi importantes pour renforcer le système de santé national impliquent la création d'un environnement favorable à l'émergence de l'industrie pharmaceutique en Angola.

Elle a noté que, dans ce domaine, les actions se concentrent sur le renforcement des capacités réglementaires nationales, ainsi que sur l'intégration régionale et la coopération internationale.

Esperança da Costa a déclaré que le gouvernement angolais réaffirme son engagement et sa détermination à éliminer le sida et les hépatites virales comme problèmes de santé publique d'ici 2030, conformément aux objectifs mondiaux fixés par les Nations Unies.

Selon la dirigeante, cet objectif ne sera atteint que grâce à l'innovation, à la science, à des politiques inclusives et à la solidarité internationale.

« Ce Congrès constitue donc un espace privilégié pour actualiser et diffuser les avancées scientifiques sur le VIH, les hépatites virales et les autres infections sexuellement transmissibles (IST), renforcer les réseaux de coopération nationaux et internationaux et partager les meilleures pratiques et expériences innovantes », a-t-elle souligné.

Selon la dirigeante, la réponse au VIH et aux autres IST constitue un défi multisectoriel qui exige l'implication et l'engagement de tous, ainsi qu'un leadership responsable, une vision stratégique et du courage politique.

À cette occasion, Esperança da Costa a également réaffirmé l'esprit d'un Angola solidaire et déterminé à sauver des vies.