Angola: Le Président angolais félicite son homologue nigérian à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a adressé ce mercredi un message de félicitations au Chef d'État du Nigéria, Bola Ahmed Tinubu, à l'occasion du 65e anniversaire de l'Indépendance de ce pays.

Dans cette lettre, rendue publique, l'homme d'État angolais a transmis, au nom de l'exécutif et du peuple angolais, les voeux de prospérité au peuple et au gouvernement nigérians, réaffirmant l'amitié et la solidarité.

Le Chef d'État a mis en relief les excellentes relations historiques qui unissent l'Angola et le Nigéria, soulignant qu'elles reposent sur la recherche conjointe de solutions contribuant au renforcement de la coopération bilatérale, en vue du progrès et du développement des deux nations.

Le Nigéria a proclamé son indépendance le 1er octobre 1960. Les relations politiques et diplomatiques entre les deux pays remontent à 1975.

Depuis lors, les deux États ont signé d'importants instruments juridiques, notamment l'Accord bilatéral sur les services aériens de 1976 ; l'Accord commercial de 1977 ; l'Accord portant création de la Commission mixte de 1979 ; et l'Accord économique, scientifique et technique de 1979.

Les deux pays ont également signé l'Accord de coopération dans les domaines de la culture et de l'éducation en 1986 ; et l'Accord de coopération dans le domaine de la santé en 1990.

Cette évolution témoigne de la volonté constante de l'Angola et du Nigéria de renforcer et d'élargir leur coopération, consolidant ainsi les liens historiques qui unissent les deux pays et leurs peuples, indique le document.

La Commission mixte Angola-Nigeria est un mécanisme bilatéral créé pour renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines d'intérêt et faciliter la coopération dans les domaines politique, diplomatique, économique, technique, scientifique et culturel.