Angola: Un diplomate présente ses lettres de créance au Zimbabwe

1 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par AFL/ART/SB

Luanda — Le nouvel ambassadeur d'Angola au Zimbabwe, Baltazar Diogo Cristóvão, a présenté, mercredi, à Harare, ses lettres de créance au président Emmerson Mnangagwa, l'autorisant à représenter officiellement l'État angolais auprès du gouvernement zimbabwéen.

Selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP, la cérémonie a été suivie d'une rencontre de courtoisie entre l'homme d'État zimbabwéen et le chef de la mission diplomatique angolaise, au cours de laquelle l'engagement de renforcer la coopération bilatérale a été réitéré, en particulier dans les domaines de l'agriculture, du tourisme et de la défense.

À l'occasion, le président Mnangagwa a souligné la qualité des relations historiques entre l'Angola et le Zimbabwe, saluant le travail accompli par l'ambassadeur sortant, Agostinho Tavares Neto, au cours des cinq dernières années.

Le chef de l'État a encouragé le nouveau diplomate à poursuivre l'esprit de coopération qui a caractérisé les relations entre Luanda et Harare, ajoutant que la diplomatie doit servir à affirmer les intérêts bilatéraux aux niveaux régional, continental et international.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également évoqué les opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) comme plateforme pour stimuler les échanges économiques entre les deux pays.

L'homme d'État a également rappelé ses récentes visites de haut niveau, notamment sa présence au 43e Sommet de la SADC à Luanda (2023) et la visite du président João Lourenço à Harare en 2024 pour le 44e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation régionale.

L'ambassadeur Baltazar Cristóvão a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui, assurant que les orientations exprimées par le président Mnangagwa guideront sa mission.

Il a assuré qu'il oeuvrerait à la mise en oeuvre des accords existants, en accordant une attention particulière à l'agriculture, au tourisme et à la coopération militaire, afin d'atteindre des objectifs communs bénéfiques pour les deux peuples.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.