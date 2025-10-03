Angola: Un diplomate présente ses lettres de créance au Zimbabwe

Luanda — Le nouvel ambassadeur d'Angola au Zimbabwe, Baltazar Diogo Cristóvão, a présenté, mercredi, à Harare, ses lettres de créance au président Emmerson Mnangagwa, l'autorisant à représenter officiellement l'État angolais auprès du gouvernement zimbabwéen.

Selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP, la cérémonie a été suivie d'une rencontre de courtoisie entre l'homme d'État zimbabwéen et le chef de la mission diplomatique angolaise, au cours de laquelle l'engagement de renforcer la coopération bilatérale a été réitéré, en particulier dans les domaines de l'agriculture, du tourisme et de la défense.

À l'occasion, le président Mnangagwa a souligné la qualité des relations historiques entre l'Angola et le Zimbabwe, saluant le travail accompli par l'ambassadeur sortant, Agostinho Tavares Neto, au cours des cinq dernières années.

Le chef de l'État a encouragé le nouveau diplomate à poursuivre l'esprit de coopération qui a caractérisé les relations entre Luanda et Harare, ajoutant que la diplomatie doit servir à affirmer les intérêts bilatéraux aux niveaux régional, continental et international.

Il a également évoqué les opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) comme plateforme pour stimuler les échanges économiques entre les deux pays.

L'homme d'État a également rappelé ses récentes visites de haut niveau, notamment sa présence au 43e Sommet de la SADC à Luanda (2023) et la visite du président João Lourenço à Harare en 2024 pour le 44e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation régionale.

L'ambassadeur Baltazar Cristóvão a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui, assurant que les orientations exprimées par le président Mnangagwa guideront sa mission.

Il a assuré qu'il oeuvrerait à la mise en oeuvre des accords existants, en accordant une attention particulière à l'agriculture, au tourisme et à la coopération militaire, afin d'atteindre des objectifs communs bénéfiques pour les deux peuples.