Angola: Le pays participe au 11e Sommet des présidents de parlement du G20

Luanda — L'Assemblée nationale participera, à partir de ce mercredi, au 11e Sommet des présidents de parlement du G20 (P20), qui se tient au Cap, sous le thème « Exploiter la diplomatie parlementaire pour parvenir à la solidarité, à l'égalité et à la durabilité mondiales ».

Selon un communiqué de presse de l'Assemblée nationale parvenu à l'ANGOP, la délégation angolaise est conduite par le député Vigílio Tyova et comprend les députés Aia-Eza Troso, Felino Job, Ariane Nhany et João Kanda.

Lors de la réunion, qui s'achèvera jeudi, les participants aborderont des questions liées au renforcement de la résilience et de la réponse aux catastrophes, à la viabilité de la dette des pays à faible revenu, à la mobilisation de financements pour une transition énergétique juste et à l'exploitation des minéraux critiques pour une croissance inclusive et durable.

Les travaux porteront également sur le rôle de la diplomatie parlementaire dans la promotion de la solidarité mondiale et de la justice internationale, ainsi que sur l'engagement des législateurs à renforcer l'équité et la durabilité dans le développement des pays.

S'exprimant lors de la séance d'ouverture, représentant la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, le député Vigílio Tyova a souligné l'importance que l'Angola accorde aux questions environnementales, à la transition énergétique et à la résolution de la crise énergétique africaine par le biais des alternatives propres et inclusives.

Selon le parlementaire angolais, l'Assemblée nationale de l'Angola a confié les questions environnementales à la Commission des droits de l'homme et de la citoyenneté, réaffirmant ainsi que la transition énergétique est un aspect central de la stratégie nationale de développement.

« Le pays dispose d'un immense potentiel en énergies renouvelables (hydraulique, solaire et éolienne) qui peut compléter sa richesse en hydrocarbures, assurer la sécurité énergétique nationale et contribuer aux engagements mondiaux en matière de climat », a-t-il souligné.

Pour Vigílio Tyova, la transition énergétique ne sera équitable que si elle est inclusive, ce qui nécessite l'adoption de modèles de financement adaptés aux réalités des pays en développement, avec des coûts d'investissement réduits et des conditions transparentes.

Le député a également plaidé pour que les parlements créent des cadres juridiques stables, prévisibles et innovants, capables d'inspirer confiance aux investisseurs et de promouvoir des partenariats solides entre les secteurs public et privé et les institutions financières.

« L'Angola est disposé à intensifier ses collaborations avec les universités, les centres de recherche et les banques de développement des pays du Sud, notamment les BRICS et les institutions africaines. Nous sommes convaincus que, grâce à un cadre juridique solide, nous pouvons mettre en oeuvre des programmes concrets de financement climatique, intégrant également les investissements directs étrangers », a-t-il souligné.

Selon lui, un avenir énergétique équitable pour l'Angola et l'Afrique se construira non seulement grâce à la technologie, mais aussi grâce à la solidarité internationale et à une architecture de financement plus équitable.

Lors de la séance d'ouverture, la présidente du Parlement sud-africain, Angela Thoko Didiza, a souligné l'importance du dialogue parlementaire multilatéral face aux défis mondiaux.

L'Assemblée nationale angolaise a participé pour la première fois au P20 en 2024, à Brasilia, au Brésil, avec une délégation conduite par la présidente Carolina Cerqueira.