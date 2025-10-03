Angola: L'ONU salue le travail des autorités angolaises dans la lutte contre le VIH/SIDA

Luanda — La directrice régionale des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe, Anne Shongwe, a salué jeudi à Luanda le travail des autorités angolaises dans la lutte contre le VIH/sida, ces dernières années, soulignant le rôle du Parlement à travers les lois sur la protection et la prévention de la maladie.

S'adressant à la presse après une rencontre avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Américo Cuononoca, elle a appelé à des investissements accrus pour soutenir les efforts déployés jusqu'à présent pour prévenir cette menace pour la santé publique.

« Nous avons bien sûr constaté que vous avez cherché à traiter les 370 000 personnes vivant avec le VIH », a déclaré la Kenyane Anne Shongwe, en poste depuis 2022.

Selon la responsable, l'attention devrait être portée sur la prévention auprès des plus vulnérables, en commençant par les adolescents, en particulier les filles, dès l'âge de 15 ans.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La directrice a évoqué l'existence d'un nouveau médicament injectable pour la prévention et le traitement de la maladie, le Lénacapavir, récemment lancé par le laboratoire pharmaceutique américain Gilliard, soulignant que deux injections par an permettent de prévenir l'infection par le virus.

Mme Anne Shongwe a souligné que l'Afrique a globalement fait un travail exceptionnel dans sa réponse au VIH, les parlements apportant un soutien important aux dirigeants politiques.

Elle a déclaré que l'objectif est d'éradiquer la maladie d'ici 2030 dans toute la région, un défi que les pays doivent relever en augmentant leurs budgets de prévention afin de faire passer le nombre de personnes sous traitement de 50 % (acteuls) à 95 %.

La directrice régionale des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe a plaidé pour un engagement accru dans toutes les formes de traitement et la fourniture de services de santé sexuelle et reproductive.

À cette occasion, Mme Anne Shongwe a félicité le premier vice-président de l'Assemblée nationale d'Angola pour le 50e anniversaire de l'indépendance nationale, célébré par le pays le 11 novembre.