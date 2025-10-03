Angola: Mise en relief des avantages de la coopération entre le pays et le Japon

2 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par CS/SB

Luanda — Les avantages de la coopération entre l'Angola et le Japon, ainsi que les résultats de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD), sont des sujets abordés dans le numéro d'octobre du magazine japonais Keinderen, dans un article rédigé par l'ambassadrice d'Angola au Japon, Teodolinda Coelho.

Une note de la mission diplomatique angolaise au Japon, envoyée à l'ANGOP ce jeudi, indique que le texte de la diplomate présente la TICAD comme un levier important dans les relations entre les deux pays, en tant que membre de la plus grande association entrepreneuriale du Japon, avec plus de 1 500 entreprises membres.

Traduit en japonais et en anglais, l'article met en lumière les relations entre l'Angola et le Japon, qui fêteront leurs 50 ans l'année prochaine, période durant laquelle les deux pays ont développé des projets dans de nombreux domaines.

La diplomate souligne qu'après la paix, l'Angola a bénéficié du soutien du Japon dans son processus de développement, notamment pour la construction et la réhabilitation d'infrastructures, la formation du personnel, ainsi que des investissements dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, des télécommunications, des transports, des sciences et technologies, de l'énergie et de l'eau, et de la pêche, entre autres.

Elle souligne la nécessité pour les deux pays de poursuivre leur coopération plus globale, conseillant au Japon de tirer parti du potentiel économique de l'Angola pour soutenir le processus d'industrialisation en attirant des investissements.

Teodolinda Coelho espère que la coopération entre l'Angola et le Japon s'étendra aux secteurs du pétrole, du gaz et des mines.

Elle prévoit également que le pays deviendra l'un des principaux partenaires du Japon dans le secteur énergétique, exploitant la disponibilité en Angola de minéraux stratégiques importants pour l'industrie.

Elle met également en évidence comment les discussions et les résultats de la TICAD-9 peuvent avoir un impact sur l'approfondissement et l'alignement des projets structurants découlant de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, qui visent à répondre aux différents défis du continent en matière d'industrialisation, d'interconnectivité et à faciliter l'intégration du continent, donnant naissance à une Afrique économiquement développée.

