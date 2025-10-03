Angola: La Conférence internationale sur l'exploitation minière met l'accent sur la promotion du secteur minier angolais

Luanda — La 3e édition de la Conférence internationale sur l'exploitation minière en Angola (AIMC), qui se tiendra les 22 et 23 octobre à Luanda, sera principalement axée sur le renforcement des opportunités d'investissement dans le secteur minier angolais, une initiative inscrite au Plan national de développement (PND) 2023-2027.

Organisé par le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz (MIREMPET), en partenariat avec les sociétés Sankofa Advisory Group et Bumbar Mining, cet événement vise également à attirer des investissements stratégiques, à renforcer l'industrie extractive et à consolider le rôle du pays dans le programme mondial d'exploitation minière durable.

Selon une note du MIREMPET, les participants à la conférence, qui s'inscrit également dans la vision de développement à long terme « Angola 2050 », réfléchiront sur des sujets tels que « Réformes juridiques et fiscales dans le secteur minier », « Opportunités d'investissement minier », « Durabilité et responsabilité environnementale », « Chaîne de valeur et industrialisation minière » et « Extraction des minéraux critiques pour la transition énergétique mondiale ».

La Conférence internationale sur l'exploitation minière en Angola se veut un écosystème d'affaires, d'innovation et de dialogue, structuré autour de quatre axes principaux : réflexions sur le monde minier, expositions, rencontres d'affaires et réseautage.

Le lancement officiel de l'AIMC 2025 a eu lieu en juin dernier. À cette occasion, le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, avait assuré que l'Angola était prêt à s'imposer comme une destination sûre et compétitive pour les investissements miniers, en promouvant la valorisation de ses ressources naturelles et le développement de sa main-d'oeuvre, en mettant l'accent sur la jeunesse et l'inclusion des femmes.