Angola: Le secrétaire d'État plaide pour la crédibilité du marché des fonds de pension

Luanda — Le secrétaire d'État au Travail et à la Sécurité sociale, Pedro José Filipe, a plaidé ce jeudi à Luanda en faveur du renforcement de la supervision des fonds de pension afin de renforcer la crédibilité de ce marché dans le pays.

S'exprimant lors de l'ouverture de la deuxième conférence sur les fonds de pension, organisée par le magazine Economia e Mercado, en partenariat avec Nossa Seguros, il a justifié la nécessité de cet engagement par le manque de confiance de nombreux acteurs du marché, institutionnels, corporatifs et particuliers, dans ces produits et leurs avantages.

Pedro Filipe a souligné que la réforme réglementaire constituait un autre défi pour le marché des fonds de pension en Angola.

À cet égard, a-t-il indiqué, la révision de la loi fondamentale sur la protection sociale est en cours afin de la rendre plus transparente, plus simple, moins bureaucratique et plus attractive pour les parties prenantes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À cet égard, selon le Secrétaire d'État, il est important d'harmoniser davantage les acteurs administratifs, réglementaires et du marché opérant dans ce secteur.

Il a toutefois indiqué que la croissance actuelle du marché des capitaux et la robustesse des différents produits financiers du pays favorisent le dynamisme des fonds de pension.

Il a assuré le ferme engagement du ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale à renforcer le marché des fonds de pension, en vue de renforcer la protection sociale, en mettant l'accent sur la protection sociale complémentaire.

Sous le thème « L'avenir des fonds de pension en Angola : réforme, réglementation et durabilité », la deuxième conférence sur les fonds de pension vise à évaluer la robustesse de ce marché, qui compte actuellement plus de mille milliards de kwanzas d'actifs, 38 fonds enregistrés et 9 entités de gestion.

L'événement, qui réunit des experts nationaux et internationaux, des régulateurs, des entrepreneurs et des opérateurs financiers, vise également à contribuer à la construction d'un système plus transparent et plus robuste, adapté aux défis économiques, sociaux et technologiques de l'Angola.

Au cours d'une journée, des thèmes tels que « Harmonisation du cadre juridique des fonds de pension et des sociétés de gestion », « Renforcement de la surveillance et de la protection des participants, des cotisants et des retraités » et « Promotion d'une concurrence saine et de la stabilité du marché » seront abordés.