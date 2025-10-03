Afrique: L'Angola vise le podium au Championnat d'Afrique tennis de table

2 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par IN/MC/DF/LUZ

Luanda — L'entraîneur de l'équipe nationale de tennis de table, Manuel Pimenta, a annoncé ce jeudi, à Luanda, que l'Angola participera au Championnat d'Afrique de tennis qui se déroulera du 12 au 19 octobre à Tunis, (Tunisie), avec l'objectif de monter sur le podium.

Se confiant à l'ANGOP, en prévision de la compétition, il a rappelé que lors de la dernière édition, en 2024, disputée en Éthiopie, la sélection nationale était arrivée aux quarts de finale, s'inclinant face au pays hôte par 1-3.

Selon le coach, l'épreuve servira de qualification pour la Coupe du monde 2026, qui se tiendra en Angleterre.

L'Angola s'est qualifié pour la présente édition après avoir été sacré champion masculin et vice-champion féminin des Jeux de la Région V, que le pays a accueillis en 2024, au pavillon polyvalent de Kilamba, à Luanda.

La sélection nationale participera à cette compétition avec trois joueurs de tennis masculins : Elizandro André, Délcio Cassule et Francisco Fernandes, tandis que chez

les femmes il y a Isabel Albino, Kailane de Sousa et Ruth Tavares.

L'Angola a déjà participé à 15 Championnats d'Afrique de tennis de table, ayant remporté la médaille de bronze en 2004, 2016 et 2018.

La délégation angolaise se rend le 10 octobre sur la scène de la compétition continentale.

