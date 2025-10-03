Angola: Le ministre du Tourisme considère la marque « Visit Angola » comme un facteur de développement touristique

Luanda — Le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, a qualifié mercredi à Luanda la marque « Visit Angola - The Rhythm of Life» d'outil essentiel pour promouvoir et développer le potentiel touristique du pays.

Lors du lancement officiel de cet instrument touristique, le ministre a déclaré que cette marque constituait également une « carte de visite » pour présenter au monde le nouvel Angola : un pays accueillant pour les touristes, moderne et compétitif.

Il a souligné que le tourisme est un moteur stratégique pour l'Angola, car il crée des emplois et stimule le commerce, attirant des investissements dans des secteurs tels que l'agriculture et la pêche.

Márcio Daniel a reconnu certains défis à relever pour dynamiser le secteur, tels que l'amélioration des infrastructures, la formation des professionnels et le renforcement de la promotion internationale.

Le lancement de « Visit Angola - The Rhythm of Life» s'inscrit dans le cadre du plan stratégique sectoriel « Comunica Turismo », dont l'objectif est d'attirer les touristes et les investisseurs et de consolider l'Angola en tant que destination touristique authentique et compétitive.

La marque incarne un récit audacieux et distinctif qui présente l'Angola comme une destination dotée d'une identité propre, capable de surprendre le monde par sa diversité culturelle, naturelle et historique.

Le lancement de la marque comprenait également la présentation du magazine « Visit Angola », un site web et un terminal mobile avec fonction de recherche.

La marque compte six ambassadeurs qui feront la promotion du pays, dont la créatrice de mode Nadir Tati, l'ancienne Miss Univers Leila Lopes et DJ Jeff.

Plus de 500 invités, parmi lesquels des personnalités politiques, des professionnels du tourisme et des organisateurs d'événements, ont assisté à l'événement.