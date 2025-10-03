Angola: La FSE présente '100 Notáveis do Desporto Angolano'

Luanda — La Fondation Sagrada Esperança (FSE) a officiellement présenté mercredi, à la presse, le livre intitulé "100 Notáveis do Desporto Angolano" (100 personnalités du sport angolais », visant à perpétuer la mémoire et les exploits des athlètes et des dirigeants qui ont brillé lors des compétitions nationales et internationales de 1975 à 2022.

Ce livre, qui s'inscrit dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola, sera lancé samedi prochain (11) à Luanda.

119 personnalités du sport seront honorées, dont des athlètes, des entraîneurs, des arbitres, des dirigeants et des journalistes spécialisés.

Selon le président de la FSE, Roberto de Almeida, il s'agit de la continuation de l'édition 2022, qui avait réuni environ 90 athlètes nationaux.

Cette initiative vise également à reconnaître les exploits passés et à transmettre aux générations futures l'héritage laissé par ceux qui ont contribué au prestige du pays grâce au sport.

« Malheureusement, certains ne sont plus parmi nous, mais nous souhaitons que leur mémoire continue d'être respectée », a déclaré Roberto de Almeida, rappelant que ce livret vise à honorer et à immortaliser les noms de ceux qui ont contribué.

La Fondation Sagrada Esperança n'exclut pas la possibilité de publications similaires à l'avenir, afin de rendre hommage périodiquement non seulement aux athlètes, mais aussi à des personnalités d'autres secteurs de la vie sociale du pays.

Le livre rassemble les biographies et les parcours d'athlètes décédés et d'autres encore en vie, représentant des sports tels que le football, le handball, le volley-ball, les sports mécaniques, les arts martiaux, la voile, le ball-trap et les sports adaptés.

Des noms tels que Palmira Barbosa, Filomena Trindade, Marcelina Kiala, Ilda Bengue et Nair de Almeida (handball) figurent parmi les personnalités marquantes.

Demosthenes de Almeida, João Ntyamba et Ana Isabel (athlétisme), Esperança Gicasso et José Sayovo (athlétisme adapté).

Angelo Vitoriano, Jean Jacques da Conceição, Victorino Cunha, José Carlos Guimarães, Miguel Lutonda, Nacissela Maurício et Maria Barbosa « Manú » (basketball), Alberto Pipino, Justiniano Araújo et Márcio Mucanza « Guevara » (cyclisme).

Fabrice Maieco « Akwa », Flávio Amado, Gerson Dalla, Joaquim Dinis, Daniel Ndunguidi, Irene Gonçalves et Jacinta Ramos « Guigui » (football), António Samuel, Anacleto Silva « Kirro », António Gaspar « Toy Gaspar », Humberto Mendes « Big » et Nelson Amado « Sony » (hockey sur patins).

Francisco Moniz et Fortunato Pacavira (canoë), Pedro Ramiro da Costa (karaté), Demarte Pena (MMA), Antónia Moreira « Faia » (judo), Elsa Freire (natation), Hermenegildo Sebastião (tennis de table), Aline Lourenço (voile), Hernani Bastos (volley-ball), Alexandre do Nascimento (échecs) et Paulo Silva (tir au skeet).

Anibal Moreira (basketball), Jerônimo Neto « Jojo », Beto Ferreira (handball), Gustavo Cruz (volleyball), João Cruz (Hockey sur patins) et Elisa Pires (basket-ball).

Carlos Alberto « Calabeto », Rui Araújo, Leonel da Rocha Pinto, Gustavo da Conceição, Mário Rosa, Mário Simão Torres et Eufrazina Maiato.

Ana Cristina, Carlos Pacavira, Arlindo Macedo, Nelson Ventura et Dedaldino da Conceição (journalistes).