Sénégal: Occupation illégale aux Mamelles - Me Bamba Cissé ordonne le déguerpissement

L'opération de déguerpissement engagée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, prend une nouvelle dimension. Après Colobane, c'est désormais la cité dite « Haoussa », aux Mamelles, qui a été libérée.

Depuis trois jours, un dispositif sécuritaire était déployé pour démanteler un campement anarchique installé derrière le siège de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP). Ce vendredi 3 octobre, les forces de l'ordre sont passées à l'action. Environ trente cabanes de fortune, construites avec des bâches plastiques, du bois et des cordes usées, ont été détruites. Ces abris abritaient majoritairement des ressortissants nigériens récemment déguerpis de Colobane.

Face à la persistance de ces occupations illégales, le ministre a durci le ton. « Aucun espace public ne sera toléré comme lieu de campement anarchique. Cette mesure sera étendue à toutes les zones illégalement occupées », a averti Bamba Cissé dans un message diffusé sur X.

Il a également exhorté les populations à se mobiliser pour préserver leur cadre de vie. « J'invite les quartiers à s'investir davantage dans la défense et la préservation de leur environnement, d'abord en signalant aux autorités toutes les occupations de fortune, ensuite en veillant à ce que les sites libérés ne soient pas réoccupés. », insiste-t-il.