Afrique: Para-athlétisme/Mondiaux-2025 - Médaille d'argent et record d'Afrique pour Nidhal Khelifi au 800 m fauteuil (T53)

3 Octobre 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par S-Sbm

TUNIS — Le Tunisien Mohamed Nidhal Khelifi a remporté vendredi la médaille d'argent du 800 m fauteuil (T53), lors des Mondiaux 2025 de para-athlétisme qui se déroulent à New Delhi (Inde), battant par la même occasion le record d'Afrique, avec un chrono de 1 min 37 sec 15 cent.

Le Thaïlandais Pongsakorn Paeyo a décroché la médaille d'or et battu le record des championnats avec 1 min 35 sec 76 cent, alors que la médaille de bronze est revenue au Russe Vitalii Grintsenko avec 1 min 37 sec 52 cent.

La Tunisie porte ainsi son actif à 6 médailles lors de ces Mondiaux : 2 or, 3 argent et 1 bronze.

Les médailles d'or ont été décrochées par Yassine Gharbi au 400 m fauteuil (T54) et Raoua Tlili au lancer du disque (F41).

L'argent a été remporté par Marwa Brahmi au lancer de massue (F32), Yassine Guennichi au lancer du poids (F36) et Mohamed Nidhal Khelifi au 800 m fauteuil (T53).

Le bronze est détenu par Raoua Tlili au lancer de poids (F41).

Lire l'article original sur Tunis Afrique Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.