Afrique: Para-athlétisme/Mondiaux-2025 - Médaille d'argent et record d'Afrique pour Nidhal Khelifi au 800 m fauteuil (T53)

TUNIS — Le Tunisien Mohamed Nidhal Khelifi a remporté vendredi la médaille d'argent du 800 m fauteuil (T53), lors des Mondiaux 2025 de para-athlétisme qui se déroulent à New Delhi (Inde), battant par la même occasion le record d'Afrique, avec un chrono de 1 min 37 sec 15 cent.

Le Thaïlandais Pongsakorn Paeyo a décroché la médaille d'or et battu le record des championnats avec 1 min 35 sec 76 cent, alors que la médaille de bronze est revenue au Russe Vitalii Grintsenko avec 1 min 37 sec 52 cent.

La Tunisie porte ainsi son actif à 6 médailles lors de ces Mondiaux : 2 or, 3 argent et 1 bronze.

Les médailles d'or ont été décrochées par Yassine Gharbi au 400 m fauteuil (T54) et Raoua Tlili au lancer du disque (F41).

L'argent a été remporté par Marwa Brahmi au lancer de massue (F32), Yassine Guennichi au lancer du poids (F36) et Mohamed Nidhal Khelifi au 800 m fauteuil (T53).

Le bronze est détenu par Raoua Tlili au lancer de poids (F41).