Tunisie: Zaghouan - Deuxième décès confirmé lié au virus du Nil occidental

3 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Un deuxième décès dû au virus du Nil occidental a été enregistré dans la région de Zaghouan. Selon une source médicale confirmée de l'hôpital régional, citée par la radio Jawhara FM, la victime, un homme âgé d'une soixantaine d'années, originaire du quartier El Hanaya 2 dans la ville de Zaghouan, est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi après plusieurs semaines de lutte contre la maladie.

Il avait été admis en soins intensifs depuis le mois d'août, suite à une piqûre de moustique provenant d'eaux stagnantes proches de son domicile. Ce décès porte à deux le nombre de victimes recensées dans le gouvernorat de Zaghouan depuis l'apparition du virus.

Le premier cas mortel avait été enregistré en juillet dernier, dans la localité de Fahs. Les autorités sanitaires appellent à la vigilance et rappellent l'importance de prévenir la prolifération des moustiques, notamment en éliminant les zones d'eau stagnante, principales sources de contamination.

