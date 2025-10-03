Tunisie: L'Espérance de Tunis exige des arbitres étrangers pour les prochains classico

L'Espérance Sportive de Tunis a publié ce vendredi un communiqué officiel dans lequel elle répond fermement aux critiques de l'Étoile Sportive du Sahel concernant l'arbitrage du dernier classico.

Le club de Bab Souika rejette les accusations, dénonce des tentatives de pression sur les arbitres, et appelle la Fédération tunisienne de football à désigner des arbitres étrangers pour ses prochains matchs importants, dans un souci de neutralité et de transparence.

Le club affirme être le plus lésé par les erreurs arbitrales depuis le début de la saison, citant plusieurs penalties non sifflés en sa faveur, sans pour autant avoir contesté publiquement les décisions ou exercé une pression sur les instances.

Retour sur un précédent controversé L'Espérance évoque notamment le précédent du match du 10 mars 2024 contre l'Étoile du Sahel au stade olympique de Sousse.

L'arbitre Khaled Gouider, qui avait annulé un but jugé valable par l'ensemble des analystes, a de nouveau été désigné pour le classico à venir.

Le club s'étonne de cette décision, estimant qu'elle soulève des interrogations légitimes, tout en précisant ne pas avoir anticipé cette désignation par une objection formelle.

Le communiqué critique également la diffusion de rumeurs selon lesquelles les arbitres désignés seraient proches de l'Espérance.

Selon les informations recueillies par le club, ces officiels seraient en réalité des sympathisants de l'équipe adverse, ce qui traduirait une nouvelle tentative de déstabilisation.

L'Espérance rejette « toutes les formes de pression ou de manipulation visant à influencer les résultats » et rappelle que ses adversaires ont parfois bénéficié de penalties peu clairs, voire inexistants, alors que le club a, selon lui, été privé d'actions litigieuses évidentes.

Dans un climat jugé de plus en plus tendu, le club demande officiellement à la commission d'arbitrage de faire appel à des arbitres étrangers pour les prochaines rencontres à enjeu. Une mesure qui, selon lui, garantirait plus d'équité, de neutralité et de crédibilité au championnat tunisien.