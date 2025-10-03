Tunisie: Ligue 1/9E Journée - CA - Plus de points à perdre !

A l'épreuve de la Zliza dans son fief, le Club Africain doit forcément performer pour rester en bonne position au classement.

En marge du succès face à l'USBG, l'on peut affirmer que le CA commence à montrer son vrai visage, avec certes une prestation pas totalement aboutie, mais avec des joueurs qui se sont globalement surpassés. Une osmose commence-t-elle à se créer au sein du groupe de Faouzi Benzarti ?

Sur le terrain, du moins, c'est assez visible et l'état d'esprit affiché récemment à Radès apporte davantage de légitimité à cette équipe clubiste, un onze qui doit cependant confirmer cet après-midi à Gabès face à l'ASG. Le CA espère enchaîner et donc décrocher une seconde victoire consécutive en championnat pour ne pas perdre le contact avec le haut du pavé.

Lucide devant, solide derrière

Quel état des troupes à quelques heures de la rencontre face à l'AS Gabès ? Faouzi Benzarti pourra compter aujourd'hui sur le retour du piston Charfeddine Aoun qui a purgé sa suspension d'un match. Saidou Khan a plus de chances de partir d'entrée aux côtés de Zemzmi. Benzarti devrait conserver les choix face à l'USBG avec Sadok Mahmoud en relayeur-relanceur, alors qu'Ait Malek, milieu hybride, serait maintenu en réserve, tout comme Ghaïth Sghaïer.

Pas de changements en défense avec le quatuor Ali Youssef-Ben Abda-Shili-Zaâlouni (quoique ce dernier peut être relevé par Houssem Hassan Romdhane si Faouzi Benzarti en juge ainsi).

Quid de l'attaque à présent ? Un éventail de choix s'offre au plateau technique, mais l'on devrait toutefois voir Firas Chawat en pointe, Kinzumbi à droite et Khadhraoui à gauche. Quant à Bassem Srarfi et Fahd Mesmari, leur incorporation dépendra forcément de la tournure du match. L'équipe clubiste devra aussi être solide derrière car l'ASG mise sur ce match pour se refaire la cerise.