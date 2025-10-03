Togo: La justice met en garde contre l'usage abusif des plateformes numériques

3 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Les autorités judiciaires ont rappelé vendredi le cadre légal qui encadre l'usage des réseaux sociaux dans le pays, mettant en garde contre les dérives de plus en plus fréquentes sur ces plateformes numériques.

Si les médias sociaux - Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat ou X - sont devenus incontournables dans la vie quotidienne et professionnelle, ils peuvent également se transformer en vecteurs de menaces pour la société, a souligné le ministère public.

Outre leur utilité dans la communication, la convivialité ou le travail, les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés à des fins non orthodoxes : diffusion de fausses informations, incitations à la haine ethnique ou religieuse, atteintes à la sécurité de l'État et à la vie privée, ainsi que propagation de contenus portant atteinte à la morale publique.

Un arsenal juridique déjà en place

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Togo dispose de plusieurs textes pour sanctionner ces pratiques : le nouveau code pénal, la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité, la loi relative à la protection des données personnelles, ainsi que le code de la presse et de la communication.

Ces lois répriment notamment les injures, diffamations, atteintes à l'honneur, divulgation de secrets professionnels, diffusion de fausses nouvelles ou encore la publication de photos sans consentement.

Le Parquet a été clair : « Quiconque produira, diffusera ou partagera une publication illicite sera poursuivi sans compromis ni complaisance. Même un simple commentaire validant un contenu illicite expose à des poursuites », a averti le ministère public.

Les autorités entendent ainsi distinguer la liberté d'expression, garantie à tous, de l'injure gratuite, de la diffamation et des appels à la haine, qui relèvent du champ pénal.

Le Parquet a insisté sur la responsabilité individuelle de chaque internaute, rappelant que la loi impose à tout citoyen de dénoncer les crimes et délits dont il a connaissance.

Cette mise en garde s'inscrit dans une volonté de préserver la sécurité de l'État, la paix sociale et la bonne santé de la société face aux abus liés à l'utilisation anarchique des réseaux sociaux.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.