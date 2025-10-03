Cote d'Ivoire: Octobre Rose - Des dépistages gratuits au Centre culturel d'Abobo et à l'Agora de Koumassi

Dans le cadre d'Octobre Rose, mois consacré à la solidarité et à la sensibilisation autour du cancer du sein, le Centre d'action culturelle d'Abobo (Cacab) organise une campagne de dépistage gratuit et de sensibilisation. L'activité se déroulera les 8 et 9 octobre 2025, de 8 h à 17 h, au Cacab à Abobo et à l'Agora de Koumassi.

Placée sous le parrainage de Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie, l'initiative met un accent particulier sur la prévention du cancer du sein. D'où le thème : « Dépisté tôt, le cancer se guérit ».

Le programme prévoit la projection de films retraçant les témoignages de survivantes du cancer du sein, ainsi que deux conférences animées par la journaliste Agnès Kraidy (9 octobre au Cacab) et l'auteure Clarisse Bosse (8 octobre à l'Agora et 9 octobre au Cacab).

Toutes deux, figures de proue de l'engagement féminin dans la lutte contre le cancer du sein en Côte d'Ivoire, dédicaceront également leurs ouvrages et partageront leur expérience de résilience. Des prestations artistiques viendront égayer ces deux journées.

Sous la houlette de sa première responsable, Hortense Zagbayou Bekouan, le Cacab, acteur engagé dans la lutte contre le cancer du sein, célèbre en 2025 la 7e édition d'Octobre Rose.

Pour assurer le succès de cette initiative, la direction du centre appelle à une grande mobilisation des femmes de toutes tranches d'âge, des communautés locales, des associations, des établissements scolaires et des leaders communautaires.