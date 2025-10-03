Engagé pour l'éducation et le développement, le Groupement des mutuelles de développement a été reçu par la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, le professeur Mariatou Koné, dans la matinée du jeudi 2 octobre 2025, au sein de la Direction des examens et concours (Deco).

Le président du groupement, Kokou Valentin, a expliqué que leur mission est d'accompagner l'éducation en général et les collèges de proximité en particulier. « Nous avons plus de 600 collèges de proximité, un nombre à ne pas négliger », a-t-il précisé. Il a par ailleurs indiqué que les cadres apportent beaucoup de soutien, notamment pour l'amélioration de la qualité de l'éducation en milieu rural.

Portant à la connaissance de la ministre les perspectives de sa faîtière, M. Kokou a cité, entre autres, les questions de logement des enseignants et de l'alimentation scolaire. Pour lui, l'école sera de qualité si les enseignants des zones rurales sont logés et si les enfants disposent d'une cantine et trouvent de quoi se nourrir.

Évoquant les actions concrètes déjà menées, il a mentionné l'installation d'antennes téléphoniques afin de permettre aux collèges de proximité d'avoir accès à Internet. « Des salles multimédias ont été installées dans les villages ; une journée d'hommage a été rendue aux enseignants et aux élèves excellents... », a-t-il renchéri.

Remerciant ledit groupement, la ministre a salué les initiatives (la dotation des établissements en cantines, la construction de logements pour sédentariser les enseignants) qui répondent aux défis majeurs de l'éducation nationale en général, et plus particulièrement de l'éducation en milieu rural.

« Merci pour vos actions de soutien, qu'il s'agisse de l'organisation de journées d'excellence ou de la mobilisation communautaire autour des collèges de proximité... Vous vous battez pour que les enseignants et les élèves évoluent dans un environnement sain et dans un cadre de vie amélioré », s'est-elle réjouie, avant d'assurer que ses services et elle restent disponibles 24h/24 pour travailler en synergie avec ladite association, dans l'intérêt supérieur de l'école ivoirienne.